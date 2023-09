Governo brasileiro vai investir 380 milhões para proteger Amazónia Legal

O Governo brasileiro anunciou hoje um investimento de dois mil milhões de reais (380 milhões de euros) num ambicioso plano de segurança na Amazónia Legal.

O novo plano de segurança prevê a criação de 34 novas bases de segurança (28 terrestres e seis fluviais), mas também a criação de um centro de comando da Força Nacional de Segurança e um centro de cooperação internacional para troca de informações com os países vizinhos.

O plano para Amazónia Legal, uma área que corresponde a mais de 50% do território brasileiro e engloba nove estados, foi anunciado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli.

"Temos os desafios de fazer as políticas dos estados atuarem de forma articulada para enfrentar o crime que está cada vez mais organizado", disse Ricardo Capelli, citado pela Agência Brasil.

"O crime organizado não reconhece fronteiras geopolíticas. A gente enfrenta o crime na Amazónia brasileira e ele espirra para o país ao lado", acrescentou.

Números divulgados pelo Governo brasileiro do início do mês mostram que a desflorestação na Amazónia caiu 66,3% em comparação com o período homólogo do ano passado.