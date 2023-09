Rússia acusa Arménia de cometer erro ao afastar-se de Moscovo

A Rússia acusou hoje as autoridades arménias de tentarem destruir as relações bilaterais entre os dois países, apontando o "enorme erro" em plena crise em Nagorno-Karabakh, pela qual Erevan atribui culpas a Moscovo.

"Estamos convencidos de que as autoridades arménias estão a cometer um enorme erro ao procurarem conscientemente destruir os laços russo-arménios, que são multifacetados e fundados há séculos, e ao tornarem o seu país refém dos jogos geopolíticos do Ocidente", afirmou a diplomacia russa, em comunicado.

"Estas medidas, destinadas a lançar uma nova política pró-Ocidente para a Arménia, são justificadas sem provas pelos chamados erros cometidos pela Federação Russa", continua o comunicado de Moscovo.

No dia anterior, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, criticou implicitamente Moscovo pela sua falta de apoio, descrevendo as atuais alianças do seu país, particularmente com a Rússia, como ineficazes.

O Exército do Azerbaijão obteve uma vitória militar relâmpago na semana passada contra a autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, uma região predominantemente povoada por arménios ligados ao Azerbaijão, em 1921, pelo poder soviético.

Desde então, milhares de residentes de Nagorno-Karabakh refugiaram-se na Arménia.

Este enclave montanhoso foi no passado palco de duas guerras entre a Arménia e o Azerbaijão: uma de 1988 a 1994 (que provocou 30.000 mortes) e outra no outono de 2020 (que fez 6.500 mortes).