Arqueólogo palestiniano descobre quatro túmulos com 2.000 anos em Gaza

Quatro túmulos romanos com 2.000 anos foram descobertos no norte da Faixa de Gaza, disse hoje um arqueólogo palestiniano à France Presse (AFP), o que permitiu reconstruir o primeiro cemitério romano completo neste território palestiniano.

"Com a descoberta destes quatro túmulos, o número total de túmulos deste cemitério romano, datado do período entre o século I Antes de Cristo e o Sécuylo II Depois de Cristo, ascende agora a 134", afirmou Fadel al-Otol, lamentando a falta de financiamento para prosseguir os trabalhos.

Segundo al-Otol, esta é "a primeira necrópole romana completa" descoberta em Gaza, em que também foram também descobertos "fragmentos de cerâmica e peças de metal utilizadas nos rituais funerários".

O cemitério contém túmulos em forma de pirâmide.

No interior, uma equipa de técnicos, sob a direção de al-Otol, efetua operações de restauro com ferramentas rudimentares.

"Dois caixões de chumbo, um decorado com cachos de uvas e o outro com golfinhos a nadar na água, foram recentemente descobertos no local", salientou o arqueólogo palestiniano.

O financiamento dos trabalhos de escavação e restauro provém do Fundo para a Proteção da Cultura do British Council.

A Faixa de Gaza, um território pequeno e empobrecido, faz fronteira com Israel e Egito e é banhada pelo Mar Mediterrâneo.

Controlada pelo movimento islamista palestiniano Hamas, está sob bloqueio israelita há mais de 15 anos.