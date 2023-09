Grupo de homens armados sequestra 30 pessoas das quais 24 estudantes na Nigéria

Um grupo de homens armados sequestrou mais de 30 pessoas, entre as quais 24 estudantes, na proximidade e no interior de uma universidade em Zamfara, no noroeste da Nigéria, relataram hoje moradores no local.

O ataque aconteceu na sexta-feira, antes do amanhecer, na localidade de Sabon Gida, numa universidade e em três residências para estudantes, contaram à Agence-France Press (AFP) os moradores.

Este é o primeiro rapto em massa de estudantes do sexo feminino, desde que o Presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, chegou ao poder com a promessa de acabar com os graves problemas de segurança.

"Os assaltantes chegaram à aldeia em motos, invadiram as residências e entraram nos quartos depois de partirem os vidros", disse um residente em Sabon Gida, Sahabi Musa.

"Sequestraram pelo menos 24 estudantes, bem como dois vizinhos, um dos quais é funcionário da universidade", referiu.

De seguida, os agressores entraram na universidade e sequestraram nove trabalhadores de construção civil num novo edifício e que, naquele momento, estavam a dormir, testemunhou Shehu Hashimu, outro dos moradores.

Um dos trabalhadores conseguiu escapar e voltou para a universidade, sublinhou Shehu Hashimu.

No local, alguns soldados tentaram deter os agressores e, apesar de uma troca de tiros, os sequestradores conseguiram afastar os reféns, relataram outros dois habitantes.

"Os agressores atacaram entre as 03:00 e as 06:00 sem qualquer impedimento antes da chegada dos soldados", frisou Hashimu.

Um vídeo partilhado na Internet após o ataque mostra quartos roubados e janelas partidas numa das residências universitárias.

O porta-voz da polícia de Zamfara, Yazid Abubakar, confirmou o ataque, mas não adiantou mais detalhes.