Parlamento saúda 32.º aniversário da independência da Ucrânia, PCP abstém-se

O parlamento saudou hoje a Ucrânia pelo 32.º aniversário da sua independência "como estado livre e soberano", lembrando "os profundos laços de amizade que unem o povo português e ucraniano", com o PCP a abster-se na votação.

Após a votação da iniciativa, o presidente do parlamento saudou a presença da embaixadora da Ucrânia em Portugal, Maryna Mykhailenko, nas galerias da Sala das Sessões, momento em que os deputados de todos os partidos se levantaram para bater palmas, exceto as bancadas do PCP e do BE, cujos deputados ficaram sentados.

No texto, da autoria do presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, é recordado que, no passado dia 24 de agosto, a Ucrânia celebrou 32 anos "como estado soberano e independente".

"A proclamação da independência da Ucrânia constituiu um marco histórico de inegável relevância para o povo ucraniano, mas também para a Europa e para o mundo, ao estabelecer-se uma nova nação soberana, livre e independente, num território próprio com fronteiras reconhecidas internacionalmente", é salientado.

A Ucrânia, continua o texto, "comemorou o aniversário da sua independência em plena luta pela sua liberdade, soberania e integridade territorial, defendendo-se da agressão militar perpetrada pela Federação Russa".

"Fazendo-o, a Ucrânia defende-nos a todos -- a todos os que defendemos os valores da liberdade e da democracia e queremos uma ordem internacional baseada em regras e uma paz assente na Carta das Nações Unidas", lê-se no texto.

Lembrando "os profundos laços de amizade que unem o povo português e o povo ucraniano, e em solidariedade com a Ucrânia e com o povo ucraniano na sua luta pelo direito inalienável à defesa da sua independência e integridade territorial", a Assembleia da República saudou o país "pelo 32.º Aniversário da Independência como Estado livre e soberano".