A chave vencedora do sorteio número 074/2023 do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de Setembro, é composta pelos números 12 - 14 - 21 - 45 - 48 e pelas estrelas 8 e 11.

Em jogo está um Jackpot de 54 milhões de euros.

Também já é conhecido o código do sorteio 037/2023 do M1lhão. O vencedor de um milhão de euros é o detentor do código MQP 07587