Marcelo confia que medidas do Governo para rendas "serão positivas"

O Presidente da República afirmou hoje confiar que as medidas que o Governo adotar em relação às rendas "serão positivas", escusando-se a falar mais do assunto, que remeteu para o executivo.

Em declarações aos jornalistas num hotel de Montreal, no Canadá, interrogado se já sabe quais são os planos do Governo em relação às rendas, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Isso cabe naturalmente ao Governo, que é sua competência definir as medidas a tomar".

"E eu tenho a certeza que serão positivas e que irão contribuir para enfrentar uma situação que não é só portuguesa, é mais ampla, mas que também atinge a sociedade portuguesa", acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou hoje ao Canadá para uma visita oficial de cinco dias a este país.

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que "neste momento o Governo está a avaliar" um travão às rendas e irá reunir-se com associações de proprietários e de inquilinos para "procurar encontrar o valor que seja mais próximo possível" das possibilidades das famílias e do valor fixado na lei.

"Vamos ouvir as associações do setor, vamos ponderar com aquilo que é a inflação estimada para o ano", referiu António Costa, recusando avançar números e defendendo que esta tem de ser uma "solução equilibrada" que não desincentive os proprietários nem crie situações de rutura social.

O valor das rendas poderá aumentar 6,94% em 2024 caso o Governo não estabeleça, como fez neste ano, um limite às atualizações, segundo os números da inflação de agosto divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).