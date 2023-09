Eurodeputados visitam Reino Unido para melhorar relações com UE

Uma delegação de eurodeputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros visita o Reino Unido na próxima semana pela primeira vez desde o 'Brexit' (saída britânica da UE) em 2020 com o objetivo de reforçar a cooperação bilateral, foi hoje divulgado.

Num comunicado, o Parlamento Europeu indicou que a delegação de seis eurodeputados, liderada pelo alemão David McAllister, irá deslocar-se a Belfast na segunda-feira e a Londres na terça-feira.

Na Irlanda do Norte, os eurodeputados vão reunir-se com representantes de partidos políticos, da sociedade civil, de empresas e de organizações intergovernamentais para perceber se o recém aprovado acordo-quadro de Windsor ajudou a resolver o problema da circulação de mercadorias entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido.

No segundo dia da visita, a delegação vai reunir-se com representantes do Governo e do parlamento britânicos, incluindo os secretários de Estado da Europa, Leo Docherty, das Forças Armadas, James Heappey, bem como com embaixadores dos Estados-Membros da UE.

"Os conversas centrar-se-ão na forma de reforçar a parceria global UE-Reino Unido e aprofundar o diálogo político em domínios relevantes da cooperação bilateral, nomeadamente em questões de política externa e de segurança", referiu o comunicado.

As relações entre Londres e Bruxelas melhoraram após a assinatura do acordo-quadro de Windsor, em fevereiro, depois de um período tenso.

O acordo visou facilitar a circulação de mercadorias dificultada por controlos aduaneiros e burocracia adicionais sobre bens chegados do Reino Unido à Irlanda do Norte, que ficou alinhada com as regras da UE para evitar uma fronteira física com a Irlanda.

No entanto, o Partido Democrata Unionista (DUP) mantém um boicote à formação da assembleia e governo regionais da Irlanda do Norte por considerar que nem todos os problemas foram resolvidos.