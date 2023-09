China afirma que relações com Venezuela são "sólidas como uma rocha"

O Governo chinês quer fortalecer vínculos estratégicos com a Venezuela, país com o qual afirmou hoje ter uma relação "sólida como uma rocha".

"China e Venezuela são parceiros estratégicos integrais", escreveu a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Hua Chunying na rede social X .

Acrescentou que os vínculos entre Caracas e Pequim "resistiram aos altos e baixos na situação internacional e permaneceram sólidos como uma rocha".

As declarações de Hua foram divulgadas no dia em que o Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, inicia uma visita oficial à China, que se prolongará até quinta-feira.

A diplomacia chinesa não deu mais detalhes sobre a visita.

Hua Chunying disse que a China "está disposta a trabalhar com a Venezuela para elevar a parceria estratégica integral entre os dois países a um novo patamar" e "realizar novos apoios para a promoção da paz e da estabilidade no mundo e salvaguardar a equidade e justiça internacionais".

O anúncio da visita de Maduro, que esteve no país asiático em 2018, decorre logo após a viagem a Pequim da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que se reuniu hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, para rever temas bilaterais e dar um impulso aos acordos económicos e comerciais entre ambas as nações.

Durante a reunião, "ambas as partes concordaram em consolidar as relações diplomáticas de mais alto nível", informou em comunicado a diplomacia chinesa.

As relações entre Venezuela e China, que se estreitaram na época do falecido líder Hugo Chávez (1999-2013), foram fortalecidas nos últimos anos durante o governo de Maduro, num contexto de crescente isolamento internacional da nação sul-americana.