Saiba o que hoje é notícia

Ativistas do movimento Greve Climática Estudantil concentram-se hoje junto ao Ministério Público de Oeiras, onde serão ouvidos os 16 ativistas detidos pela PSP na quinta-feira por terem tentado bloquear o acesso ao Conselho de Ministros, em Algés.

Os ativistas, que tinham marcado para hoje uma marcha pelo clima na Cidade Universitária de Lisboa, anunciaram em comunicado que a iniciativa vai afinal decorrer junto do Ministério Público de Oeiras, às 10:00, em solidariedade com os jovens detidos na quinta-feira e que terão de se apresentar hoje naquele local.

No comunicado, os jovens lembram que tanto a ação de quinta-feira como a de hoje têm como revindicações o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025.

Com as detenções de hoje o Governo "provou que prefere reprimir e ignorar os jovens, do que aceitar a ciência e criar um plano para a transição justa" que garanta "um futuro num planeta habitável", diz a ativista Beatriz Xavier, porta-voz do protesto.

Os estudantes garantem que este semestre "não vai haver paz até o Governo declarar que este vai ser o último inverno de gás", e convocam "uma onda de ações estudantis pelo fim ao fóssil, a começar a 13 de novembro".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O músico Eu.Clides recebe hoje o Prémio José Afonso 2022, pelo álbum de estreia "Reservado", que o júri do galardão da Câmara Municipal da Amadora escolheu por unanimidade, por ser "um trabalho muito completo e promissor".

Eu.Clides nasceu em 1996 em Cabo Verde. Um ano depois, mudou-se para Portugal, onde começou a estudar guitarra clássica no Conservatório de Aveiro aos 8 anos. Atualmente vive em Paris, onde acompanhou o grupo senegalês Daara J Family e a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade.

O júri do Prémio José Afonso 2022 foi constituído pelo compositor Sérgio Azevedo, em representação da Câmara da Amadora, por Pedro Teixeira da Silva, pelo Teatro Nacional de São Carlos, e pela 'rapper' Capicua, que venceu este prémio em 2021.

O Prémio José Afonso tem como objetivo homenagear o cantor e compositor português, preservando e perpetuando a sua obra.

***

O Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, inicia o ciclo da programação que assinala o seu 18.º aniversário, com espetáculos de música, teatro e dança.

Hoje, a dupla portuguesa de coreógrafos Lander Patrick e Jonas Lopes apresenta "Cascas d'Ovo", espetáculo que será antecedido de uma oficina para que nele participem pessoas de Guimarães.

Na sexta-feira atuará, em estreia portuguesa, o músico Gabriel Prokofiev, neto do compositor Sergei Prokofiev, com o DJ Mr. Switch e a Orquestra de Guimarães. No sábado, será a vez do músico Pedro Mafama.

No âmbito da programação, estreia-se ainda, no próximo dia 23, a peça "Palco Principal", nova criação do coletivo SillySeason, a partir do universo do dramaturgo Anton Tchékhov.

***

A 33.ª edição dos Encontros da Imagem de Braga tem início hoje, e contará com 49 exposições distribuídas por 24 espaços da cidade, que se estendem também ao Porto, a Guimarães e a Barcelos.

Na edição deste ano, o festival internacional de fotografia e artes visuais tem como tema "Ensaio para o Futuro" e, das 'open calls' lançadas, recebeu 853 candidaturas de 844 autores, de 59 países.

Das 49 exposições programadas, 39 estarão patentes em espaços de Braga, as restantes chegarão a cinco galerias do Porto, a quatro espaços de Guimarães e a um de Barcelos.

O fim de semana inaugural, em Braga, conta com um programa de conversas sobre fotografia e apresentações de livros, entre outras iniciativas.

Além de exposições, os Encontros da Imagem reúnem, em Braga, até 29 de outubro, conferências com especialistas desta área, denominadas EITalks.

DESPORTO

O FC Porto tenta chegar hoje à liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, quando atuar no estádio do recém-promovido Estrela da Amadora, no jogo de abertura da quinta jornada, que marcará o regresso do treinador Sérgio Conceição.

O vice-campeão nacional integra o grupo de três equipas no topo da classificação, em conjunto com Boavista e Sporting, que defrontam, respetivamente, o Moreirense -- também de regresso ao escalão principal --, no domingo, e o Desportivo de Chaves, na segunda-feira, na partida de encerramento da ronda.

O FC Porto, que empatou 1-1 na receção ao Arouca na jornada anterior, procura voltar aos triunfos, após a pausa no campeonato para a realização dos jogos das seleções, num encontro em que o treinador Sérgio Conceição voltará a sentar-se no banco de suplentes, após 23 dias de suspensão.

***

O português Tomás Bessa vai arrancar hoje para a segunda volta na frente da 61.ª edição do Open de Portugal em golfe, torneio do Challenge Tour, que decorre até domingo no traçado do Royal Óbidos Golf Resort.

O jogador de Paredes detém uma vantagem de duas pancadas sobre o inglês Marco Penge, segundo classificado, depois de ter completado a ronda inaugural com 63 pancadas, nove abaixo do Par.

Além de Bessa, o melhor representante nacional em 2022, ao terminar em sexto lugar, Ricardo Melo Gouveia, que ocupa o 21.º lugar na 'Road to Maiorca, o ranking do Challenge Tour, está dentro do 'cut' provisório, assim como o algarvio Vítor Lopes.

***

O número um português, Nuno Borges, vai iniciar, frente a Jurij Rodionov, a eliminatória entre Portugal e Áustria, do Grupo I Mundial da Taça Davis em ténis, que vai decorrer na cidade austríaca de Schwechat.

O maiato de 26 anos, 89.º da hierarquia ATP, vai tentar conquistar, diante do 109.º tenista mundial e segundo jogador austríaco, o primeiro ponto no duelo que ditará o acesso ao play-off de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2024, numa jornada que tem início marcado para as 14:00.

De seguida, João Sousa, o mais internacional dos jogadores nacionais e atual 289.º do ranking, enfrenta o mais cotado tenista local, Sebastian Ofner (59.º), no segundo encontro de singulares do primeiro dia do embate entre Portugal e a Áustria, que decorre até sábado.

A equipa vencedora do duelo garantirá uma vaga no play-off de acesso às Finais da Taça Davis, ao passo que a formação derrotada vai jogar, também em 2024, os play-offs para se manter no Grupo I e evitar a despromoção à segunda divisão mundial.

INTERNACIONAL

Os chefes de Estado-Maior da NATO reúnem-se a partir de hoje em Oslo, na Noruega, na conferência anual do Comité Militar, com uma ordem de trabalhos centrada no reforço da dissuasão e da postura de defesa da Aliança Atlântica.

No encontro, que se prolonga até domingo, os líderes militares dos atuais 31 Estados-membros da Aliança e de países convidados vão avaliar e definir os próximos passos das decisões tomadas pelos chefes de Estado e de Governo na cimeira de Vilnius, que decorreu em julho passado.

Na capital da Lituânia, os líderes políticos acordaram medidas para reforçar a defesa e a dissuasão da NATO a longo prazo, em todos os domínios e contra todas as ameaças e desafios.

Um dos pontos-chave desta estratégia são os chamados planos regionais - planos geograficamente específicos - concebidos para dissuadir e defender contra as duas ameaças descritas no Conceito Estratégico e na Estratégia Militar da NATO: Rússia e os grupos terroristas.

Em Oslo, o Comité Militar vai abordar estes planos e a respetiva execução em diversas vertentes, nomeadamente número de tropas em prontidão, criação e desenvolvimento de capacidades, adaptação das estruturas de comando, formação e exercícios de defesa coletiva.

O Comité Militar é a principal fonte de conselhos militares para os órgãos civis de decisão da NATO.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O brigadeiro-general João Carlos de Bastos Jorge Gonçalves, antigo piloto de F-16 da Força Aérea Portuguesa (FAP), assume hoje, em Maputo, a liderança da Missão de Treino da União Europeia em Moçambique (EUTM-MOZ, sigla em inglês).

A cerimónia de transferência de comando daquela missão, até agora liderada pelo comodoro fuzileiro Rogério Paulo Figueira Martins de Brito, será presidida pelo tenente general Michiel Van Der Lann, diretor da Capacidade de Planeamento e Condução Militar da União Europeia (UE), segundo informação da EUTM-MOZ.

Com um mandato de dois anos, iniciado em setembro de 2022, a EUTM vai avaliar com as autoridades moçambicanas o futuro da sua presença em Moçambique, até ao final deste ano, mas já formou cerca de 60 instrutores moçambicanos que vão continuar o treino de forças especiais do país, segundo o atual comandante desta missão de treino em Moçambique, o também português Rogério Martins de Brito.

Além de proporcionar treino operativo às QRF, a EUTM-MOZ tem também fornecido equipamento de combate aos membros dessas unidades, ultrapassando já 80 milhões de euros o valor do apoio material prestado.

A atual missão é constituída por um contingente de 117 pessoas, 65 das quais de Portugal, país que também assume o comando da EUTM-MOZ.

***

Cuba acolhe a partir de hoje e durante dois dias uma cimeira extraordinária do G77+ China, um grupo formado por uma centena de países da Ásia, África e América Latina, com o objetivo de promover uma ordem internacional menos "injusta".

São esperados mais de trinta chefes de Estado, incluindo os presidentes do Brasil, de Angola, de Moçambique e da África do Sul, além do secretário-geral da ONU, António Guterres, que abre o encontro.

O Grupo, criado em 1964 por 77 países, inclui agora 134 nações da Ásia, África e América Latina, enquanto a China - que será representada por Li Xi, membro do Comité Executivo Permanente do Partido Comunista da China - participa como ator externo.

Desde o início de sua presidência rotativa do G77, em janeiro, Havana pediu a "unidade" dos seus membros para lutar contra os "interesses mesquinhos daqueles que querem manter inalterada a atual ordem económica injusta".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que participou em várias cimeiras internacionais nas últimas semanas, incluindo os BRICS e a cimeira do G20, declarou que "esta multiplicidade de cimeiras reflete a crescente multipolaridade do mundo".

PAÍS

Um antigo agente da PSP de Coimbra, já condenado a 11 anos por assaltos a casas, conhece hoje a sentença do tribunal relativa a um processo em que está acusado de falsificar escalas de colegas para receber pagamentos.

Entre 2008 e 2012, o antigo agente da PSP, na altura na divisão de recursos humanos do Comando Distrital da PSP de Coimbra, é suspeito de receber mais de 33 mil euros ao falsificar escalas de serviços remunerados, como segurança prestada em jogos de futebol, concertos ou festas de estudantes.

O arguido está acusado dos crimes de falsificação de documento, abuso de poder, peculato e falsidade informática.

O homem alegadamente escalonava para serviços remunerados polícias "que estavam de serviço, de férias, de baixa médica, dispensados ou por qualquer outro motivo para tanto indisponíveis, com o propósito de ser ele ou outro elemento policial da sua confiança a executar esses serviços, recebendo ele os respetivos pagamentos", segundo a acusação.

O antigo agente já foi condenado, juntamente com outro colega da PSP, em 2015, por assaltos a várias residências na Lousã e Miranda do Corvo entre 2012 e 2013.

SOCIEDADE

Os 44 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são hoje assinalados em Lisboa com um colóquio e um debate parlamentar e em Coimbra com uma exposição e a rega simbólica de uma oliveira.

O colóquio é organizado pela comissão parlamentar de Saúde e conta com intervenções da ex-diretora-geral da Saúde Graça Freitas, do presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, e do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

No parlamento, a sessão plenária temática é hoje dedicada ao SNS.

Em Coimbra, sob iniciativa da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra e da Ordem dos Médicos, é inaugurada uma exposição alusiva à criação do SNS e regada uma oliveira.

Segundo o diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, a sustentabilidade, através de uma estrutura "mais ágil e flexível", o acesso aos cuidados e os recursos humanos são os três grandes desafios do Serviço Nacional de Saúde.