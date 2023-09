Saiba o que hoje é notícia

Os médicos da região de Lisboa e Vale do Tejo iniciam hoje uma greve de dois dias para exigir uma "resposta efetiva" ao caderno reivindicativo sindical e uma proposta de grelha salarial digna, adequada à sua formação.

Convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a greve regional, que teve início às 00:00 de hoje e termina às 24:00 de quinta-feira, abrange os hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, Vila Franca de Xira, Garcia de Orta, em Almada, Dr. José de Almeida, em Cascais e os centros hospitalares de Barreiro-Montijo, Setúbal e Psiquiátrico de Lisboa.

São também abrangidos por esta greve os médicos do Instituto de Oftalmologia Gama Pinto (Lisboa), o IPO de Lisboa e o Departamento Medicina Desportiva do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), bem como dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) de Cascais, Loures/Odivelas, Estuário do Tejo, Almada/Seixal, Arco Ribeirinho e Arrábida.

Para explicar as razões da greve à população, o SIM escreveu uma carta aberta aos utentes do SNS em que afirma que "os médicos fazem esta greve também para melhorar os cuidados de saúde dos portugueses", apelando para a compreensão e solidariedade dos cidadãos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O realizador e músico norte-americano Woody Allen dá hoje, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, o primeiro de dois concertos em Portugal.

Woody Allen, que toca clarinete, apresenta-se com a New Orleans Jazz Band com quem também atuará na quinta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Nesse mesmo dia à tarde, a Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, vai exibir o filme "Manhattan", antecedido de uma conversa entre o realizador e o humorista português Ricardo Araújo Pereira.

O regresso de Woody Allen a Portugal antecipa a estreia do seu mais recente filme, "Golpe de Sorte", nas salas portuguesas de cinema, marcada para o final deste mês.

Woody Allen atuou em Portugal, com a New Orleans Jazz Band, em 2017, no Coliseu dos Recreios, e em 2005, no Centro Cultural de Belém, também em Lisboa, depois de no ano anterior ter feito a passagem de ano do Casino Estoril.

***

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e o Museu Carlos Machado, nos Açores, inauguram hoje duas exposições com base no espólio legado por Natália Correia ao arquipélago, no dia em que passam cem anos sobre o nascimento da escritora.

A primeira, "Natália Correia - Libertação e Absoluto", assenta no acervo depositado na Biblioteca de Ponta Delgada, que é apresentado; a segunda, "Natália Correia: Do Universo Íntimo", tem por base a coleção de arte à guarda do Museu, e recorda uma vida que também retrata o país, da ditadura à democracia.

O centenário do nascimento de Natália Correia é igualmente assinalado em cidades como Lisboa, Coimbra e Viseu, com iniciativas, respetivamente, na Casa Fernando Pessoa, no Teatro da Cerca de São Bernardo e no Museu Nacional Grão Vasco. No início da próxima semana, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto acolhe o colóquio "A Filosofia, a Literatura e o Diálogo Inter-Artes", dedicado a Natália Correia, com a participação de escritores, ensaístas e investigadores.

Natália Correia nasceu a 13 de setembro de 1923, na Ilha de S. Miguel, Açores, e morreu em Lisboa a 16 de março de 1993.

ECONOMIA

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje na Concertação Social, em Lisboa, estando prevista uma auscultação às confederações patronais e às centrais sindicais sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), que decorre no Conselho Económico e Social (CES), deverá contar com a presença do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Segundo a nota do CES, na agenda de trabalhos do encontro está ainda o ponto de situação do acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, assinado em outubro de 2022.

Esta é a primeira reunião dos parceiros sociais após as férias de verão, tendo a última sido realizada em 05 de julho.

A proposta de OE2024 dará entrada no parlamento no dia 10 de outubro.

***

Governo e sindicatos da administração pública voltam hoje a reunir-se no Ministério da Presidência para discutir o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho (SIADAP), com as estruturas sindicais a considerarem a proposta do executivo insuficiente.

A proposta do Governo reduz de 10 para oito os pontos necessários para progredir e cria uma nova menção ('Bom'), que confere uma classificação de 1,5 pontos.

O processo negocial entre a equipa do Ministério da Presidência, que tutela a administração pública, e os sindicatos arrancou em 17 de julho, sendo esta a segunda ronda de negociações.

***

O IGCP realiza hoje dois leilões de Obrigações do Tesouro a nove e 12 anos com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros.

As maturidades das Obrigações que serão leiloadas são em 16 de julho de 2032 (nove anos) e em 12 de outubro de 2035 (12 anos), segundo indicou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

No anterior leilão de OT a 12 anos, realizado em 12 de julho, o IGCP colocou 282 milhões de euros à taxa de juro de 3,587%, inferior à taxa de juro de 3,744% verificada em 08 de março, tendo a procura atingido 1.856 milhões de euros, 6,58 vezes o montante colocado.

INTERNACIONAL

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursa hoje pela quarta e última vez do mandato sobre o estado da União, focando-se no futuro do projeto europeu perante apelos para reformas e alargamento do bloco comunitário.

Precisamente por ser realizado em plena contagem decrescente para as eleições europeias de junho de 2024, este discurso será mais focado no futuro do que os anteriores.

Em 2020, ficou marcado por contextos como a pandemia de covid-19 (com o anúncio de medidas como o reforço da União da Saúde), a crise energética em 2021 (com a divulgação do plano energético RepowerEU e da taxação sobre os lucros extraordinários das energéticas) e a guerra na Ucrânia causada pela invasão russa em 2022, que motivou iniciativas na defesa e levou a ser convidada de honra do seu discurso a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.

Agora, o foco de Von der Leyen será no futuro, numa altura em que surgem apelos para uma reforma institucional ao nível comunitário, nomeadamente para receber novos membros como a Ucrânia - com estatuto de candidato desde junho de 2022 - e quando países como Portugal pedem respostas económicas comuns como mecanismos permanentes para ultrapassar crises.

***

O Papa Francisco vai enviar hoje a Pequim o cardeal Matteo Zuppi, a quem em maio passado encarregou de uma missão de paz em busca de "iniciativas humanitárias" e "caminhos" que favoreçam a paz na Ucrânia.

A missão de Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, decorrerá entre hoje e sexta-feira, segundo anunciou o Vaticano.

A deslocação do cardeal Zuppi, descrita como "um novo passo na desejada missão do Papa para apoiar medidas humanitárias e procurar caminhos que possam conduzir a uma paz justa", segue-se também à polémica desencadeada em agosto por declarações suas, numa mensagem enviada a jovens católicos russos enaltecendo a herança da "Grande Mãe Rússia" que indignou as autoridades ucranianas, que o acusaram de legitimar as iniciativas imperialistas passadas e presentes de Moscovo.

Embora Francisco tenha depois argumentado que se referia apenas à herança cultural russa, Mykhailo Podolyak, o principal conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu que o Papa não pode mediar o conflito na Ucrânia porque é "pró-russo".

LUSOFONIA E ÁFRICA

Ministros do petróleo de cinco países e responsáveis das principais organizações e multinacionais do setor juntam-se, a partir de hoje, em Luanda, para a conferência Angola Oil&Gás, centrada nos temas da segurança energética, descarbonização e desenvolvimento sustentável.

Além do responsável do país anfitrião, Diamantino Azevedo, vão estar no Centro de Convenções de Talatona os titulares das pastas dos hidrocarbonetos, petróleo e recursos minerais da Guiné Equatorial, que também preside à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC), Senegal, República Democrática do Congo e Venezuela.

Os líderes das grandes petrolíferas mundiais, como a Total, a BP e a Chrevron, também presentes, vão discutir estratégias de descarbonização e tendências globais no setor da produção 'upstream', bem como oportunidades de investimento para contrariar o declínio da produção em Angola.

A mobilização de capital para desenvolver as infraestruturas, sobretudo refinarias, vai ser abordada por responsáveis de instituições financeiras e de fundos de investimento e haverá também uma sessão dedicada exclusivamente às mulheres do setor.

A otimização do potencial do gás em Angola é outro tema em destaque, tendo em conta o papel deste recurso como energia de transição.

Ao longo destes dois dias serão também assinados vários acordos, incluindo um entre a Azule Energy (que associa a BP e a Eni em Angola) e a petrolífera estatal angolana Sonangol, para iniciativas de descarbonização, e outro que envolve a Ambipar e a Kini Energias, relativo à instalação de uma unidade industrial de equipamentos de sucção de resíduos.

***

Moçambique começa hoje a nona campanha de vacinação contra a poliomielite, prevendo chegar a mais de 21 milhões crianças até aos 15 anos nos próximos quatro dias, segundo o Ministério da Saúde (Misau).

O diretor do Programa Alargado de Vacinação do Misau, Leonildo Nhampossa, adiantou que, nesta nona ronda até sábado, estão disponíveis 25.665.180 doses da vacina oral, para um universo de 21.749.477 crianças e adolescentes a vacinar em todo o país.

Trata-se da segunda campanha de vacinação contra a poliomielite realizada em 2023 em Moçambique -- a anterior foi feita em junho e mobilizou mais de 27 mil equipas no terreno - e depois de outras sete realizadas em 2022, ano em que foram registados 33 casos de poliomielite no país, sendo as províncias da Zambézia e Tete, no centro do país, as mais críticas.

Estas operações de imunização decorrem habitualmente porta a porta, em unidades de saúde, escolas, creches, locais de cultos religiosos, mercados e outros pontos de concentração de pessoas.

O Ministério da Saúde anunciou, em fevereiro, a realização de quatro rondas de imunização contra a poliomielite durante este ano, uma doença que não era registada no país desde 1992 e que surgiu depois de eclodir no vizinho Malaui.

A poliomielite é uma doença infecciosa sem cura que afeta sobretudo as crianças com menos de cinco anos e que só pode ser prevenida com a vacina. Nalguns casos, pode provocar paralisia de membros.

PAÍS

Os motoristas de TVDE (Transporte de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica) realizam hoje uma marcha lenta e uma concentração em Lisboa, para exigir melhores condições de trabalho e uma maior fiscalização da atividade.

O protesto, organizado pelo Movimento TVDE, terá início às 13:00, na zona do Parque das Nações, e deverá passar pela sede da Uber (Avenida Barbosa du Bocage), pela sede do PS (Largo do Rato), terminando junto ao Ministério do Ambiente (Rua do Século).

Os motoristas pretendem que o regime jurídico que regulamenta a atividade dos TVDE contemple um "equilíbrio de forças" entre as plataformas e os motoristas, de forma a prevenir "abusos".

***

A ex-presidente do conselho de administração da Transtejo/Soflusa Marina Ferreira vai ser hoje ouvida na comissão parlamentar de Economia sobre a aquisição de navios elétricos e de baterias pela empresa de transporte fluvial.

Em causa está a compra de nove baterias, pelo valor de 15,5 milhões de euros (ME), num contrato adicional a um outro contrato já fiscalizado previamente pelo Tribunal de Contas (TdC) para a aquisição, por 52,4 ME, de dez (um deles já com bateria para testes) novos navios com propulsão elétrica a baterias, para assegurar o serviço público de transporte de passageiros entre Lisboa e a margem sul do Tejo.

"A Transtejo comprou um navio completo e nove navios incompletos, sem poderem funcionar, porque não estavam dotados de baterias necessárias para o efeito. O mesmo seria, com as devidas adaptações, comprar um automóvel sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, reservando-se para um procedimento posterior a sua aquisição", considerou o TdC.

Após a divulgação do relatório do Tdc, Marina Ferreira apresentou a demissão, mas defendeu que "o procedimento foi bem feito e promoveu o interesse público".

***

O STAL -- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional promove hoje uma manifestação/concentração de solidariedade para com os 37 trabalhadores da Cooperativa Praia Cultural despedidos pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, nos Açores.

A presidente do município, Vânia Ferreira, anunciou que a autarquia iria integrar 91 trabalhadores daquela cooperativa nos seus quadros e despedir 37, esperando concluir o processo de internalização até ao final do ano.

O executivo municipal, que tomou posse em 2021, admitiu a possibilidade de despedimentos na sequência de uma auditoria às contas do grupo formado pelo município e pelas entidades na esfera da autarquia, que identificou um passivo de 33,2 milhões de euros.

Segundo Vânia Ferreira, o processo de internalização da Praia Cultural deverá estar concluído até ao final do ano e a assunção da dívida da entidade fará com que o limite legal de endividamento do município seja ultrapassado.

POLÍTICA

O Presidente da República começa hoje em Montreal uma visita oficial de cinco dias ao Canadá, com um programa dedicado às comunidades emigrantes portuguesas, mas que inclui também um encontro com o primeiro-ministro canadiano.

Esta visita ao Canadá -- onde segundo o recenseamento de 2021 vivem cerca de 450 mil pessoas de origem portuguesa -- coincide com as celebrações dos 70 anos de chegada dos primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados.

Hoje ao fim do dia o chefe de Estado terá um encontro e jantar com a comunidade portuguesa num hotel de Montreal, que é a segunda maior cidade do Canadá, a seguir a Toronto.

No Canadá, o Presidente da República estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e por deputados dos seis partidos com maior representação parlamentar.

Marcelo estará em Montreal hoje e quinta-feira, e depois em Toronto, a maior cidade do país, e Mississauga, até domingo. O encontro com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, está agendado para sexta-feira de manhã.