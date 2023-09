Governo volta hoje a reunir com os sindicatos médicos

O Governo marcou para hoje uma ronda negocial com os sindicatos médicos para apresentação final do diploma sobre a generalização das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B e o regime de dedicação plena destes profissionais.

Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é fechar este 'dossier' e publicar os diplomas para os médicos poderem ainda este ano começar a receber mais nas USF ou aderir ao novo regime de dedicação plena.

Contactados pela agência Lusa, o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos disseram que as expectativas de se alcançar um acordo são muito baixas.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Slow J, Bárbara Tinoco, Fogo Fogo, David Bruno e Maro são alguns dos artistas que vão estar no Festival F, que junta, a partir de hoje, cultura e natureza no centro histórico de Faro.

A oitava edição decorre até sábado e conta com concertos, tertúlias, gastronomia e a participação de mais de 60 artistas. Hoje, dia da cidade de Faro, são esperadas atuações dos D. A. M. A., Calema, Slow J, Maro, Mimicat, Supa Squad, Buruntuma, Clube Makumba e Eu.Clides.

No segundo dia, entre a eletrónica, a pop e o fado, sobem ao palco Mariza, Bispo, Jafumega, David Bruno, Tó Trips e You Can't Win Charlie Brown.

No terceiro e último dia, entram em cena Pedro Abrunhosa, Bárbara Tinoco, Plutónio, Ricardo Ribeiro, Fogo Fogo, Silk Nobre, Noiserv e José Pinhal Post Mortem Experience.

***

O 48.º Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) começa hoje naquela cidade do Canadá, onde várias obras portuguesas vão participar e a brasileira Carolina Markowicz vai ser distinguida e apresentar a coprodução luso-brasileira "Pedágio".

O programa do Festival de Toronto inclui a nova curta-metragem de Jorge Jácome, "Shrooms", e "Filhas do Fogo", de Pedro Costa, bem como algumas coproduções portuguesas.

Também presente em Toronto vai estar o novo trabalho de Gabriel Abrantes, "A Semente do Mal", na secção 'Industry Selects'.

"City of Wind", da realizadora mongol Lkhagvadulam Purev-Ochir, com direção de fotografia de Vasco Viana e música de Vasco Mendonça, "They shot the piano player", de Fernando Trueba e Javier Mariscal, que envolveu a produtora de animação Animanostra, apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e participação da RTP, e "O Corno", da realizadora espanhola Jaione Camborda, com a participação da produtora Bando à Parte, também constam da programação do TIFF.

Na secção Wavelengths do festival, que acontece até 17 de setembro, Eduardo Williams vai apresentar "O Auge Humano 3" na categoria de longas-metragens, uma coprodução entre oito países, dos quais consta Portugal.

DESPORTO

A seleção portuguesa viaja e treina hoje em Bratislava, naquela que será a última sessão antes do embate de sexta-feira com a Eslováquia, da quinta jornada do Grupo J da fase de apuramento para o Euro2024 de futebol.

A comitiva lusa viaja para a capital eslovaca às 11:00 e tem uma sessão agendada para as 18:30 locais (17:30 em Lisboa), no Estádio Nacional da Eslováquia, palco do encontro de sexta-feira, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na quarta-feira, o médio Rúben Neves trabalhou de forma limitada e à parte da restante equipa, devido a uma mialgia, enquanto os restantes 23 convocados estiveram à disposição do selecionador Roberto Martínez.

Antes do treino, também no Estádio Nacional, Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer em conferência de imprensa, às 17:45 (16:45 em Lisboa), a antevisão do duelo com a Eslováquia.

INTERNACIONAL

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, está hoje no Parlamento Europeu para participar numa reunião conjunta do comité de Negócios Estrangeiros e do subcomité de Segurança e Defesa para abordar os últimos desenvolvimentos político-militares no panorama internacional.

Stoltenberg fará uma intervenção inicial, seguindo-se uma troca de pontos de vista com os eurodeputados.

A invasão russa da Ucrânia, iniciada há cerca de um ano e meio, e o apoio fornecido pelos aliados a Kiev será o assunto em destaque.

Expectável é também a discussão sobre o processo de formação de pilotos ucranianos para operarem os caças F-16, assunto que tem preocupado os eurodeputados e outras vozes em vários países da União Europeia (UE) que demonstraram apreensão com o envio destas aeronaves para a Ucrânia.

Kiev tem vindo a pressionar os aliados ocidentais há vários meses para que lhe forneçam F-16 de fabrico norte-americano. As forças ucranianas continuam a utilizar aviões de combate da era soviética e a contraofensiva iniciada em junho está a avançar sem apoio aéreo, o que, segundo analistas, constitui uma grande desvantagem.

O reposicionamento estratégico em relação à China também deverá ser abordado, uma vez que coincide com os objetivos da Comissão Europeia para os próximos anos.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Brasília está hoje em alerta máximo e com segurança reforçada para as celebrações do 201.º aniversário da independência do Brasil, que mobilizam dois mil elementos da Polícia Militar do Distrito Federal, incluindo do Batalhão de Operações Policiais Especiais, e cerca de 500 polícias, além da Força Nacional de Segurança.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), o dispositivo de segurança será maior do que no ano passado e do que na tomada de posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva a 01 de janeiro.

A Esplanada dos Ministérios, avenida que alberga todos os ministérios e que culmina na praça dos três poderes (Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal), será encerrada ao trânsito e o acesso das cerca de 30 mil pessoas esperadas para as celebrações terá pontos de revista policial espalhados pela avenida.

As autoridades do DF estão empenhadas em evitar que se repitam os acontecimentos de 08 de janeiro, quando milhares de elementos ligados à extrema-direita brasileira atacaram as sedes dos três poderes em Brasília, no oitavo dia da presidência de Lula da Silva, com o objetivo de o retirar do poder.

Paralelamente, dezenas de autocarros chegaram à capital brasileira - sem qualquer interferência das autoridades -, na véspera do 08 de janeiro, com milhares de pessoas que acreditavam que as eleições presidenciais perdidas por Jair Bolsonaro, em outubro, tinham sido forjadas.

O Governo do DF e as autoridades policiais e de segurança foram alvo de duras críticas, por não terem intervindo e evitado que o 'coração da democracia' fosse atacado.