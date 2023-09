Novo patriarca de Lisboa toma hoje posse

O novo patriarca de Lisboa, Rui Valério, toma hoje posse na Sé Patriarcal e a cerimónia da sua entrada solene decorre no domingo, na igreja de Santa Maria de Belém, nos Jerónimos, segundo informação divulgada pelo Patriarcado.

A posse decorrerá diante do Cabido da Sé, ou colégio dos consultores, e a entrada solene será a primeira missa presidida por Rui Valério enquanto patriarca de Lisboa.

Ambas as cerimónias serão transmitidas em direto pela televisão (na RTP3 a posse e na RTP1 a entrada solene) e nas redes sociais do Patriarcado e a missa de domingo será também transmitida pela Rádio Renascença, a Rádio Maria e a Rádio Canção Nova, acrescenta a nota do Patriarcado.

Rui Valério, que trabalhou durante vários anos como padre no Patriarcado, sucede a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

O Vaticano anunciou, em 10 de agosto, a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança como novo patriarca de Lisboa.

Hoje também é notícia:

CULTURA

A quarta edição da Bienal de Artes Contemporâneas (BoCA), com mais de 30 artistas que vão apresentar criações em espaços de Lisboa e Faro, começa hoje com obras de Héctor Zamora e Gabriel Chaile, prosseguindo até 15 de outubro.

Paul B. Preciado, Agnieszka Polska, Ana Borralho, João Galante, Vera Mantero, Orquestra do Algarve, João dos Santos Martins, Ana Jotta, Joana Sá, Filipe Pereira e Marina Herlop, são outros dos artistas que integram esta edição que decorrerá em 32 espaços diferentes, segundo a organização.

O evento começa hoje com as apresentações dos artistas Héctor Zamora - com uma performance em espaços de Lisboa e Faro - e com Gabriel Chaile, que irá apresentar uma nova instalação de grande escala para a Praça do Carvão, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), na capital.

Gabriel Chaile vai apresentar no exterior do MAAT uma instalação criada como tributo a Alcindo Monteiro, assassinado em 1995, em Lisboa, vítima de ódio racial, numa ação em que o centro é a troca de olhares e histórias, para promover a tolerância e a empatia.

DESPORTO

O Benfica vai tentar a terceira vitória consecutiva na I Liga de futebol na receção ao Vitória de Guimarães, na quarta jornada, com os vimaranenses no grupo que lidera a classificação só com triunfos.

Os 'encarnados', que venceram as duas últimas partidas no campeonato depois da derrota na estreia frente ao Boavista, sabem que, em caso de triunfo, se juntam ao Vitória de Guimarães, FC Porto e Sporting na frente da prova de forma provisória, uma vez que 'dragões' e 'leões' apenas jogam domingo.

O jogo entre o Benfica e o Vitória de Guimarães está agendado para as 20:30, no Estádio da Luz, e vai ser dirigido por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

Também hoje, o Casa Pia recebe o Rio Ave (15:30), o Farense joga em casa do Famalicão (18:30) e o Portimonense é anfitrião do Estrela da Amadora (18:30).

PAÍS

O fundador do Bloco de Esquerda (BE) Francisco Louçã vai apresentar hoje, no Funchal, o programa eleitoral do partido para as eleições regionais da Madeira, que se realizam em 24 de setembro, anunciou o BE.

A apresentação do programa eleitoral vai ainda contar com intervenções do ambientalista e mandatário da candidatura, Hélder Spínola, do cabeça de lista às eleições regionais, Roberto Almada, e da coordenadora regional e segunda candidata, Dina Letra.

Para as eleições de 24 de setembro, o Tribunal da Madeira validou 13 candidaturas, correspondendo a duas coligações e outros 11 partidos, mas as listas definitivamente admitidas só serão afixadas na segunda-feira.

SOCIEDADE

A Índia envia hoje o primeiro satélite para estudar o Sol, pouco mais de uma semana depois de ter alunado no polo sul uma sonda com um robô, um feito inédito na exploração espacial.

O satélite Aditya-L1 será lançado do centro espacial de Sriharikota, no sul da Índia, às 11:50 locais (07:20 em Lisboa), e depois posicionado a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, no chamado ponto de Lagrange 1 (L1).

Aditya, que significa Sol, em hindi, irá registar a atividade solar, em particular a dinâmica dos ventos solares (emissão contínua de partículas subatómicas provenientes da coroa solar) e os seus efeitos na meteorologia espacial.

O engenho está equipado com sete módulos para observar duas das camadas externas da atmosfera do Sol - cromosfera e coroa - e detetores de campos eletromagnéticos e de partículas, segundo a Organização Indiana de Investigação Espacial, que promove a missão.

Europa e Estados Unidos já têm sondas a observar o Sol, a Solar Orbiter e a Parker Solar, mas é a primeira vez que a Índia se lança no estudo da estrela, depois de em 23 de agosto ter sido o primeiro país a pousar um engenho espacial no polo sul da Lua, região inexplorada e onde haverá grandes quantidades de água gelada.

***

Lisboa acolhe a marcha nacional pelos direitos de todos os animais, que no ano passado juntou cerca de 500 pessoas, para alertar para "a dura realidade" de muitos animais.

Organizada pela Animal Save and Care Portugal, a Vegans for Love e a Associação Nova Atlântida, esta marcha começou em 2016, em Londres, e tornou-se mundial dois anos depois, juntando dezenas de milhares de pessoas, segundo a organização.

A concentração está marcada para o Rossio, seguindo-se um desfile até à Alameda Dom Afonso Henriques.

Os participantes pretendem chamar a atenção para a situação dos animais que, "por tradições, crenças e paladares", são diariamente usados, explorados, torturados e mortos.