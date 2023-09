Zelensky antecipa "Inverno difícil" em encontro com Blinken

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que espera um "inverno difícil" no seu país, durante uma reunião em Kiev com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

"Espera-nos um inverno difícil. Mas estamos felizes por não o enfrentarmos sozinhos. Faremos isso com os nossos parceiros", disse Zelensky a Blinken, agradecendo aos Estados Unidos pela sua assistência à Ucrânia, mencionando em particular o setor de energia, que foi alvo de ataques sistemáticos da Rússia durante a estação fria no ano passado.

O chefe da diplomacia de Washington chegou hoje a Kiev para uma visita surpresa e já manteve vários encontros, incluindo com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, e com o primeiro-ministro Denys Shmyhal.

O objetivo, afirmou, é "demonstrar o apoio à Ucrânia enquanto faz frente à agressão" russa, numa fase em que as forças ucranianas mantêm há três meses uma contraofensiva para recuperar território ocupado, marcada por avanços lentos, apesar do apoio militar dos aliados ocidentais, face às fortes linhas defensivas das tropas de Moscovo, sobretudo na frente sul.

"Vemos muito claramente o progresso significativo que está a ser feito atualmente na contraofensiva e isso é muito, muito encorajador", disse Blinken durante uma reunião com Volodymyr Zelensky, insistindo numa mensagem que já tinha deixado no encontro com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Antes do início da visita de Blinken a Kiev, um alto funcionário do Departamento de Estado disse aos jornalistas que, no decurso da deslocação, os Estados Unidos deverão anunciar mais de mil milhões de dólares (931 milhões de euros, ao câmbio atual) em novos fundos de apoio à Ucrânia.