Papa Francisco expressa "profunda dor" pelas vítimas do incêndio em Joanesburgo

O papa Francisco expressou hoje na audiência aos fiéis na Praça São Pedro a sua "profunda dor" pelas vítimas do incêndio ocorrido na passada quinta-feira na cidade sul-africana de Joanesburgo, no qual morreram 77 pessoas, incluindo 12 crianças.

"Foi com profunda dor que tomei conhecimento do incêndio num edifício de cinco andares no centro de Joanesburgo, na África do Sul, no qual morreram mais de 70 pessoas, incluindo várias crianças", disse o Papa a centenas de fiéis reunidos no exterior da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

"Convido-vos a juntarem-se a mim na oração pelas vítimas", acrescentou o pontífice.

Francisco enviou também as suas condolências e "uma bênção especial" às famílias dos falecidos, bem como a "todos aqueles que estão a esforçar-se por prestar assistência".

Pelo menos 77 pessoas morreram em consequência do incêndio que deflagrou num edifício de cinco andares denominado "Sintechos Usindiso Shelter", propriedade da cidade e arrendado a uma Organização Não-Governamental (ONG).

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, prometeu uma investigação sobre o incidente, que descreveu como uma "grande tragédia", e que é o terceiro registado num edifício em Joanesburgo nos últimos meses.