Paulo Cafôfo na Venezuela para contacto com a comunidade e avaliar apoios sociais a portugueses

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, inicia hoje uma visita de sete dias à Venezuela onde manterá contactos com a comunidade portuguesa e lusodescendente nas localidades de Caracas, Valência, Maracay, Los Teques e Tejerías.

Durante a visita, na qual se faz acompanhar pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, o secretário de Estado das Comunidades fará uma avaliação dos apoios sociais prestados a portugueses, manterá encontros com organizações associativas, empresários e visitará várias instituições luso-venezuelanas, e as redes consular e médica.

Cafôfo reunir-se-á com os conselheiros das comunidades e participará na cerimónia de entrega de equipamentos digitais e respetivos conteúdos pedagógicos aos estudantes do ensino do português, no Instituto Português de Cultura, em Caracas.

O governante também participará apresentação do protocolo de cooperação do Leitorado de Língua Portuguesa, na Universidade Central da Venezuela, que decorre no último dia da visita.

Na agenda consta ainda a entrega da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas ao presidente da Associação Amigos de Nossa Senhora de Fátima, e secretário-geral da Conferência Episcopal Venezuelana, o padre José António da Conceição.

A entrega da Placa de Honra das Comunidades Portuguesas à direção da associação de beneficência Só Bem também consta do programa.

A deslocação enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado "Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas".

Segundo o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, perto de 182.000 cidadãos portugueses estão registados na rede consular e desempenham um papel muito relevante no tecido social e económico, principalmente no comércio e na indústria.