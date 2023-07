PR da Nigéria divulga novo governo quase dois meses após ter sido empossado

O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, enviou hoje 28 nomes de ministros para confirmação parlamentar, numa altura em que procura finalmente formar o seu gabinete para liderar o país mais populoso de África.

A lista, há muito aguardada, que inclui seis mulheres, foi apresentada ao Senado nigeriano pelo chefe de gabinete de Tinubu, Femi Gbajabiamila, um dia antes do prazo e quase dois meses após a tomada de posse do líder nigeriano.

Na lista, sem pastas atribuídas, figuram quatro antigos governadores e três assessores presidenciais.

Entre os 28 nomes figuram também dirigentes importantes, como Muhammed Ali Pate, antigo ministro da Saúde e ex-diretor do Banco Mundial, que recentemente recusou uma nomeação para dirigir a aliança mundial de vacinas Gavi.

Tinubu assumiu a Presidência em 29 de maio e vai governar a maior economia de África, uma nação com mais de 210 milhões de habitantes, depois de ter prometido aproveitar as realizações do seu sucessor e pôr fim à má governação crónica que tem impedido o desenvolvimento.

Para além da sua promessa de pôr termo à violência na região norte, duramente atingida pelo extremismo islâmico, Bola Tinubu, de 71 anos, prometeu também relançar a economia, que se tem debatido com uma inflação crescente, uma dívida elevada e a perda de postos de trabalho desde a pandemia de covid-19.

O início do seu mandato tem sido difícil, com a continuação das execuções extrajudiciais e as dificuldades económicas agravadas por algumas das suas políticas, que incluem o fim dos subsídios ao gás que vigoram há décadas, mas sem que existam programas de proteção social para amortecer o efeito.

Os legisladores ainda não fixaram a data para a confirmação dos ministros nomeados.

O processo demora normalmente alguns dias e espera-se que os atuais nomeados sejam confirmados, porque o partido de Tinubu tem a maioria no Senado.