José Prada lembra que "não há vitórias fáceis"

A coligação 'Somos Madeira' entregou, esta manhã, no Tribunal do Funchal, a lista de candidatos às eleições regionais de 24 de Setembro. A entrega foi feita pelos secretário-geral do PSD, José Prada e pelo seu homólogo do CDS, Amílcar Figueira.

“Acabámos de entregar a lista da coligação Somos Madeira que é a única que é capaz de representar todos os madeirenses no parlamento regional. É uma lista que mantém o rumo da estabilidade, do progresso e desenvolvimento da Madeira. É constituída pro candidatos de todos os concelhos e freguesias e que estão mobilizados para uma grande vitória a 24 de Setembro", afirmou José Prada.

O dirigente social-democrata, que é o quarto da lista PSD/CDS, volta a destacar a importância de combater as euforias. "Sabemos que as eleições só são ganhas no dia das eleições e faremos tudo para que os madeirenses votem nesta coligação. Estas mulheres e homens são os candidatos que cumprem os objectivos de ganhar com maioria, como já foi dito pelo candidato a presidente do governo, Miguel Albuquerque." José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira

Questionado sobre se as sondagens deste ano que apontam para uma vitória fácil da coligação podem desmobilizar os partidos, José Prada volta a lembrar a necessidade de não acreditar em vitórias antecipadas.

“Não há vitórias fáceis, é por isso que digo que ambos os partidos estão mobilizados para uma vitória e as vitórias só se conseguem depois de fechadas as urnas. Faremos tudo até lá para convencer os madeirenses de que devem votar na coligação Somos Madeira. Não há vitórias fáceis e sabemos o que temos de fazer até lá", sublinha.

A coligação do PSD com o CDS, prolongando o actual acordo de governo, chegou a ser contestada nos meios 'laranja', mas o secretário-geral lembra que a decisão há muito era conhecida.

“Desde que nos congresso foi mandatado o nosso presidente para haver coligação, o partido já sabia que haveria coligação e esse é o exemplo da estabilidade governativa e no parlamento. É essa estabilidade que queremos por mais quatro anos", explica.

Lista de candidatos da coligação Somos Madeira PSD/CDS

Efectivos

1 - Miguel Albuquerque (PSD)

2 - Rui Barreto (CDS)

3 - José Luís Nunes (PSD)

4 - José Prada (PSD)

5 - Jaime Filipe Ramos (PSD)

6 - Rubina Leal (PSD)

7 - Carlos Rodrigues (PSD)

8 - Bruno Melim (PSD)

9 - Clara Tiago (PSD)

10 - Pedro Coelho (PSD)

11 - Brício Araújo (PSD)

12 - Cláudia Gomes (PSD)

13 - Carlos Teles (PSD)

14 - Ricardo Nascimento (PSD)

15 - José Manuel Rodrigues (CDS)

16 - Rui Marques (PSD)

17 - Cláudia Perestrelo (PSD)

18 - José António Garcês (PSD)

19 - Carla Rosado (PSD)

20 - Valter Correia (PSD)

21 - Carlos Fernandes (PSD)

22 - Ana Sousa (PSD)

23 - António Lopes da Fonseca (CDS)

24 - Sónia Silva (PSD)

25 - Adolfo Brazão (PSD)

26 - Conceição Pereira (PSD)

27 - Higino Teles (PSD)

28 - Nuno Maciel (PSD)

29 - Rafael Carvalho (PSD)

30 - Vera Duarte Coelho (PSD)

31 - Gonçalo Pimenta (CDS)

32 - Guido Gonçalves (PSD)

33 - André Moreira (PSD)

34 - Jéssica Faria (PSD)

35 - João Marques Luís (PSD)

36 - José António Rodrigues (PSD)

37 - Sandra Vargem (PSD)

38 - Edgar Câmara (PSD)

39 - Luís Miguel Rosa (CDS)

40 - Marco Costa (PSD)

41 - Ricardo Freitas (PSD)

42 - André Pão (PSD)

43 - Andreina Dias (PSD)

44 - Elias Homem de Gouveia (PSD)

45 - Rui Cotrim Silva (PSD)

46 - Joana Silva (PSD)

47 - Ana Cristina Monteiro (CDS)

Suplentes

1 - Marco Gonçalves (PSD)

2 - Ilídio Castro (PSD)

3 - Celso Bettencourt (PSD)

4 - Gabriel Pereira (PSD)

5 - Pedro Gomes (PSD)

6 - Manuel Filipe (PSD)

7 - Teófilo Cunha (CDS)

8 - Tiago Freitas (PSD)

9 - Idalina Silva (PSD)

10 - Pedro Araújo (PSD)

11 - Tiago Rodrigues (PSD)

12 - Joselina Melim (PSD)

13 - João David Sousa (PSD)

14 - Norberto Pita (PSD)

15 - Amílcar Figueira (CDS)

16 - Antero Santana (PSD)

17 - Fernando Agrela Campos (PSD)

18 - Luís Sousa (PSD)

19 - Valentim Silva João (PSD)

20 - João Rodrigues (PSD)

21 - Manuel Salustino Jesus (PSD)

22 - Jorge Agrela (PSD)

23 - Paulo Rodrigues (CDS)

24 - Manuel Luís Andrade (PSD)

25 - Fabiana Matos (PSD)

26 - Manuel Inácio Corte (PSD)

27 - Albertina Ferreira (PSD)

28 - José Manuel Jardim (PSD)

29 - António Jardim (PSD)

30 - Xavier Castro (PSD)

31 - Lídia Albornós (CDS)

32 - Ivo Ribeira (PSD)

33 - Nélio Gouveia (PSD)

34 - Bruno Pereira (PSD)

35 - Luís Filipe Pereira (PSD)

36 - Joana Aguiar (PSD)

37 - Nelson Carvalho (PSD)

38 - Marina Gomes (PSD)

39 - Gil Menezes (CDS)

40 - Fábio Fernandes (PSD)

41 - Karine Sardinha (PSD)

42 - Bruno Camacho (PSD)

43 - Nuno Garanito (PSD)

44 - Carolina Araújo (PSD)

45 - Ilton Fernandes (PSD)

46 - Hector de Jesus (PSD)

47 - Lavínia Côrte (CDS)