E se a resposta estiver na pergunta?

Ando há muito intrigada acerca do que move os jovens de hoje (os adultos também, já agora). Se por um lado podem parecer anestesiados, por outro, basta dar um salto a uma qualquer festa da noite, para perceber o quão ávidos estão. Muito ávidos. Mas de quê? Quando pergunto a algum: “qual é a tua intenção nesta festa?” A resposta é invariavelmente: “divertir-me.” Certo. Parece-me ótimo. Só que “divertir” é um objetivo, não é uma intenção. Volto a fazer a pergunta e a resposta até pode variar: “conhecer pessoas novas.” Continua a estar tudo bem. E continua a ser um objetivo. Fiz a mesma pergunta a muitos jovens que viajaram para a Jornada Mundial da Juventude. Em muitos casos, as respostas coincidiram com as dos ‘jovens da noite’. Muitos objetivos, poucas ou nenhumas intenções.

Na verdade, para chegar a uma das intenções possíveis com a ‘ida à festa’, podemos colocar a questão: “o que sentes quando te divertes?”. E aí sim, esse mergulho para dentro, conduz à intenção, àquilo que realmente nos move. Coloca-nos do lado da causa e retira-nos da arena do efeito. Liberta-nos do piloto automático e oferece-nos inúmeras possibilidades.

Uma vida intencional é uma vida consciente. É um assumir de responsabilidade pessoal pelas nossas escolhas diárias, que assenta nos nossos valores e no que queremos ver no mundo. É terra firme para vivermos seguros de cada passo que damos, mesmo que não conheçamos o caminho, menos ainda, o destino.

Gerar uma vida com impacto

Uma vida intencional é uma vida com impacto. Para isso, havemos de saber alinhar os nossos valores com as nossas ações. E para quem quer experienciar uma vida plena, a transbordar, este é um dos paradoxos mais desafiantes. Se, de facto, queremos mesmo criar uma vida plena - a sério - precisamos de saber, primeiro: que amor é o que somos, depois, aceitar, incluir, integrar e transcender exatamente aquilo que queremos bem longe: o vazio emocional, a experiência da escassez, as feridas emocionais. É precisamente quem aprende e pratica a escuta e o olhar para dentro, quem se reconhece e aceita enquanto ser de amor, atravessado pelo vazio, enquanto ser confinado por limites que espartilham, enquanto ser ferido, é precisamente esse o ser mais inteiro, mais ilimitado e que, garantidamente, vai gerar mais impacto. No processo descobriremos que estamos feridos e que não somos a ferida. No processo ganharemos consciência de que somos amor e que é ele que nos guia até ao amor ao próximo. Por cultura e/ ou educação adquirimos a noção de que, para sermos quem devemos ser, precisamos de nos conter, rebaixar, ignorar as nossas intenções, os próprios desejos e necessidades, esconder a nossa vulnerabilidade. Só que não. E depois o que mais vemos por aí é a fuga à dor. Seja na noite, seja de dia. Seja com álcool, seja com cânticos. Mas eu tenho muita esperança nos jovens. Na força da juventude. Na energia contagiante e das infinitas possibilidades que só essa época da vida tão bem gera, acolhe e nutre. No reafirmar de princípios e virtudes que movem montanhas, que às vezes nos põe de mal com alguns e de bem com a nossa consciência.

Que a alegria das festas e dos cânticos, perdure e ecoe no tempo, se manifeste em atos e obras de amor incondicional a si próprio e aos demais. Pelo bem comum.

Dito isto, parece-me que a resposta para uma vida intencional está na qualidade das perguntas que ousamos colocar-nos (mais um paradoxo).

O Papa Francisco dizia há dias, em Lisboa:

“Nunca te canses de perguntar. Fazer perguntas é bom (...) quem pergunta permanece inquieto e a inquietação é o melhor remédio contra a habituação, aquela normalidade rasteira que anestesia a alma.”

Termino com duas perguntas essenciais (para os jovens e graúdos):

- Viveremos mesmo uma vida intencional?

- Viveremos mesmo desde um lugar de amor incondicional?

Como dizia, também o Papa, quem ama não fica de braços cruzados (...) apressa o passo.