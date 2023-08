Presidente da Venezuela suspende programa televisivo devido a uma otite

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, suspendeu segunda-feira a emissão do seu programa radiofónico e televisivo semanal "Com Maduro+", por recomendação médica e devido a uma infeção num ouvido.

O anúncio foi feito pelo governante na sua conta da rede social X (antigo Twitter), onde precisa que foi obrigado a suspender a agenda pública e pediu desculpas aos venezuelanos pela situação.

"Tínhamos previsto realizar a 12ª edição do programa 'Com Maduro +', repleta de anúncios, intercâmbios diretos com o Poder Popular e novas experiências com os nossos jovens. No entanto, por recomendação médica, devido a uma otite (...), vi-me obrigado a suspender a minha agenda pública", anunciou Nicolás Maduro.

Em 17 de abril de 2023, Maduro avançou com um novo programa de televisão, "Com Maduro+", transmitido pela Venezuelana de Televisão (canal 8) a principal estação de televisão estatal local.