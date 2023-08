TAP passa de prejuízo a lucro de 22,9 milhões de euros no 1.º semestre deste ano

A TAP alcançou um lucro de 22,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, depois de ter contabilizado um prejuízo de 202,1 milhões de euros no mesmo período do ano passado, anunciou hoje a companhia aérea portuguesa.

Trata-se da primeira vez que a transportadora aérea "regista resultados positivos nos primeiros seis meses de um ano, desde que os resultados semestrais são publicados (2019)", realça a TAP em comunicado.

Nos primeiros seis meses deste ano, o resultado líquido da TAP representa "uma melhoria de 225 milhões de euros", face a idêntico semestre do ano passado, adianta na nota divulgada.

Além disso, refere que o resultado líquido positivo, de 22,9 milhões de euros, alcançado no primeiro semestre deste ano, representa em relação a 2019, período pós-pandemia de covid-19, um aumento de 134,9 milhões de euros.

A TAP considera que o bom resultado se alicerça no "forte crescimento das receitas operacionais", que ascenderam a 1,9 mil milhões de euros, com um "aumento relevante" de 600 milhões euros (+44,3%) face ao mesmo período de 2022.

"Este crescimento é revelador da abordagem equilibrada adotada pela TAP na capitalização de oportunidades de mercado", justifica a transportadora aérea portuguesa.