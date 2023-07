Brasil cria um milhão de empregos no 1.º semestre

O Brasil criou 1,023 milhões de empregos no primeiro semestre do ano, ainda assim menos 26,26% do que no mesmo período de 2022, informou na quinta-feira o Ministério do Trabalho brasileiro.

Só em junho, a maior economia latino-americana criou 157.198 novos postos de trabalho, menos 44,84% aos gerados no mesmo mês do ano passado (285.009), embora tenham crescido ligeiramente, 1,24%, em relação aos criados em maio deste ano (155.270).

Com o resultado de junho, o total de brasileiros com trabalho formal chegou a 43,47 milhões.

A geração de empregos em junho foi puxada pelo setor de serviços, que tem participação de cerca de 70% do PIB brasileiro e criou 76.420 novos postos de trabalho no mês.

Os outros quatro setores analisados também geraram mais empregos em junho do que perderam: agricultura (+27.159 empregos), construção civil (+20.953), comércio (+20.554) e indústria (+12.117).

Apesar de ter perdido fôlego, a criação de empregos tem ajudado a reduzir o desemprego no Brasil, cuja taxa caiu de 9,8% da população economicamente ativa em maio de 2022 para 8,3% em maio deste ano.