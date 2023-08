Portugal já pode exportar carne de porco fresca para Namíbia

Portugal já pode exportar carne de porco fresca para a Namíbia, após terem sido estabelecidas as condições que permitem este processo, anunciou hoje a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"Foram recentemente estabelecidas as condições que permitem as exportações de carne fresca de suíno para a Namíbia. Os interessados deverão contactar as Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais [DSAVR) da sua área", lê-se numa nota da DGAV.

Para a exportação de géneros alimentícios para a Namíbia é necessária uma autorização do Ministério da Agricultura, Água e Florestas daquele país.

Esta autorização, posteriormente, tem que ser apresentada na respetiva DSAVR, que, por sua vez, vai proceder ao controlo documental e físico do produto e validar os dados solicitados.

A DGAV sublinhou ainda que os suínos de onde provém a carne têm que nascer, ser criados e abatidos em Portugal.

Já no que diz respeito ao Síndrome Reprodutivo e Respiratório Suíno, os animais têm que permanecer isolados durante, pelo menos, 37 dias na exploração onde foram criados, submetidos a um teste Elisa de bloqueio, com recurso a amostras de sangue colhidas entre os dias 10 e 15 da quarentena, e abatidos por lotes "para evitar qualquer possível contaminação cruzada com animais de outras origens".

Os estabelecimentos são ainda obrigados a estar registados pelas autoridades da Namíbia.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.