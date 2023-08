SpaceX lança na próxima madrugada satélite de telecomunicações 'Intelsat G-37'

A empresa espacial SpaceX está a preparar o lançamento, na madrugada de quinta-feira, a partir do Cabo Canaveral (Florida), do foguetão 'Falcon 9', que colocará em órbita o satélite geoestacionário 'Intelsat G-37'.

A janela de lançamento de duas horas será aberta às 00:15 locais de quinta-feira (05:15 em Lisboa) no Complexo de Lançamento Espacial 40, da Estação Espacial de Cabo Canaveral.

Os meteorologistas dão 90% de hipóteses de boas condições meteorológicas para a descolagem, mas já está previsto que, se o lançamento tiver de ser adiado, a próxima tentativa será feita no dia seguinte, sexta-feira, à mesma hora.

O propulsor da primeira fase do foguetão, 'B1077', foi utilizado em cinco missões, não incluindo a do satélite 'Intelsat G-37', e deverá aterrar na plataforma de Just Read, no Atlântico, depois de cumprir a sua função e de se separar.

"Feliz dia de lançamento! O lançamento está previsto para esta noite. A janela será aberta às 00:15 [locais]", declarou o operador internacional Intelsat nas redes sociais.

A missão lançará em órbita o satélite de comunicações 'Galaxy37/Horizons-4' (G-37/H-4) com serviços para os clientes da rede de telecomunicações norte-americana.

O lançamento dos serviços 'G-37/H-4' é um passo em frente no "plano abrangente de atualização da frota Galaxy" da Intelsat, com uma carga útil de banda C do G-37 que fornecerá capacidade na América do Norte para clientes de redes de telecomunicações e meios de comunicação televisivos, disse o operador.

A carga útil em banda Ku H-4 "proporcionará mobilidade e continuidade de rede aos nossos clientes", acrescentou o fornecedor de satélites de comunicações.