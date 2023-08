Portas diz que prioridade do espaço não socialista deve ser sucessão de Costa e não presidenciais

O antigo líder do CDS-PP Paulo Portas defendeu hoje que a prioridade do espaço não socialista deve ser construir uma alternativa para suceder ao primeiro-ministro António Costa e não procurar um sucessor para o Presidente da República.

O antigo vice-primeiro-ministro foi hoje o orador convidado do jantar-conferência da Universidade de Verão do PSD e, apesar de ter 'avisado' que nos próximos tempos só falaria de eleições presidenciais norte-americanas, deixou um conselho ao centro-direita em Portugal.

Questionado por um dos cerca de cem 'alunos' sobre qual o perfil e características que deveria ter o próximo Presidente da República, Portas respondeu de forma indireta.

"A mim parece-me que para o espaço não socialista a prioridade é construir uma alternativa que suceda ao dr. António Costa, não é encontrar um sucessor para o professor Rebelo de Sousa. Mas obrigadinho pela pergunta", respondeu, recebendo muitos aplausos da sala.

No início da sua longa intervenção -- uma hora em vez da meia hora prevista -, o comentador televisivo já tinha deixado um aviso sobre a matéria que entrou na atualidade política depois de o antigo líder do PSD Luís Marques Mendes ter admitido no domingo poder ser candidato a Belém caso tal se prove "ter utilidade para o país".

"Quando estava a vir para aqui, li que hoje seria a minha 'rentrée'. A minha 'rentrée' é no domingo com o Global [programa de comentário televisivo na TVI], onde falarei de eleições presidenciais, mas daquelas que vão acontecer nos Estados Unidos em 2024", ironizou.