Rússia afirma ter destruído dois 'drones' na região de Tula

As autoridades russas disseram hoje que abateram dois 'drones' lançados pelas forças ucranianas contra a região de Tula, situada no oeste do país, sem que haja informações sobre possíveis vítimas ou danos materiais.

"Esta manhã foi evitada uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com dois aparelhos não tripulados contra o território da Federação Russa", declarou o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

De acordo com o ministério russo, "veículos aéreos não tripulados foram destruídos pelos sistemas de defesa aérea sobre o território da região de Tula".

Este incidente ocorreu horas depois de outro 'drone' ter sido intercetado na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.