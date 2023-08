Sismo de magnitude 7,1 registado em Bali sem danos importantes

Um forte sismo de magnitude 7,1, seguido de réplicas, abalou hoje Bali e outras ilhas indonésias, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), provocando a retirada de turistas, mas sem causar danos de maior.

O sismo ocorreu a grande profundidade, a cerca de 515 quilómetros, no mar, a nordeste de Bali, às 03:55 (20:55 de segunda-feira em Lisboa), acrescentou o instituto, que excluiu o risco de tsunami.

Os tremores foram sentidos em toda a ilha de Bali, bem como nas ilhas vizinhas de Lombok e Sumbawa.

Dois tremores secundários de magnitude 5,4 e 5,6 foram também registados pelo USGS.

Os hotéis retiraram os hóspedes e os funcionários vigiaram as praias, receando um possível tsunami.

As autoridades não comunicaram quaisquer danos imediatos.

"As nossas equipas estão a avaliar a situação e a recolher informações junto dos residentes", declarou a agência de gestão de catástrofes indonésia, em comunicado.

A Indonésia regista frequentemente atividade sísmica e vulcânica por se encontrar no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem.

Em 21 de novembro, mais de 600 pessoas morreram um sismo de magnitude 5,6 que atingiu a província de Java Ocidental.

Em 26 de dezembro de 2004, um sismo ao largo de Samatra, no oeste da Indonésia, matou mais de 230 mil pessoas em locais tão distantes como o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia. Com uma magnitude de 9,1, provocou ondas gigantescas, que atingiram 30 metros de altura, na costa de Banda Aceh, no norte de Samatra.