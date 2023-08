Albânia descobre importante bacia de gás e petróleo no sul do país

Uma importante bacia de gás e petróleo foi descoberta no sul da Albânia pela Shell, anunciou hoje o primeiro-ministro do país, embora salientando que só no final do ano serão conhecidos detalhes sobre a possibilidade de extração.

"A importante descoberta de petróleo em Shpirag, a uma profundidade de 6,1 quilómetros, supõe uma grande promessa de extração de uma riqueza considerável para a Albânia e os albaneses", escreveu Edi Rama no Facebook.

De acordo com o chefe de Governo, está a ser criado um fundo soberano para, caso se confirme a descoberta, gerir os recursos gerados pelo petróleo, seguindo o modelo de países como a Noruega, a Arábia Saudita e o Azerbaijão.

Estima-se que nos últimos 10 anos a Albânia extraiu um milhão de toneladas de petróleo por ano, em comparação com os 2,5 milhões que eram extraídos na década de 1970, durante a ditadura comunista.

A Albânia exporta a maior parte do petróleo que extrai e tem de importar tanto o crude como os seus derivados, uma vez que a principal refinaria do país deixou de funcionar em 2019.

A quase totalidade da energia da Albânia (98%) provém de centrais hidroelétricas construídas na época comunista e o país carece de ligações internacionais de gasodutos.

Após a implementação da democracia no país, há 30 anos, o setor energético foi alvo de privatizações, muitas das quais abusivas, que se considera que prejudicaram aquele que foi um dos setores mais desenvolvidos do país durante a ditadura.