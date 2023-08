Politécnico de Setúbal coloca 999 novos alunos, e regista 'ligeira subida'

Quase mil novos estudantes foram colocados na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior no Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), que alcançou uma taxa de ocupação de 82,4%, anunciou hoje a instituição de ensino.

Nesta primeira fase, o IPS vai acolher 999 novos estudantes que se candidataram às 1.212 vagas disponibilizadas, representando uma taxa de ocupação de 82,4%, uma "ligeira subida" em relação ao ano anterior.

Segundo o Politécnico de Setúbal, verificou-se um "preenchimento total em 21 licenciaturas, de um total de 29 abertas a candidaturas".

Dos alunos colocados, 96,2% escolheram o IPS como primeira opção, "um valor que regista uma subida de mais de quatro pontos percentuais face ao verificado no ano anterior e que faz do IPS a quarta instituição do Ensino Superior Politécnico com a maior taxa de candidatos em primeira opção", realçou.

Tal como em anos anteriores, as áreas disciplinares com maior procura são as Ciências Empresariais, a Saúde e a Educação, com as respetivas escolas a preencherem a totalidade dos lugares a concurso.

O instituto disponibiliza um total de 231 vagas para a segunda fase do concurso nacional de acesso, cujas candidaturas decorrem a partir de segunda-feira e até 05 de setembro.