Euro continua abaixo de 1,09 dólares apesar de ligeira valorização

O euro subiu ontem ligeiramente, mas ainda continuou abaixo de 1,09 dólares, depois da divulgação de dados que apontam para uma desaceleração da atividade económica na zona euro.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0865 dólares, quando na terça-feira quase à mesma hora negociava a 1,0850 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0805 dólares.

A atividade do setor privado na zona euro deteriorou-se acentuadamente em agosto, com a queda da atividade no setor da indústria transformadora e o agravamento da atividade nos serviços, indica hoje o índice de gestores de compras (PMI).

A degradação da atividade do setor privado na zona euro em agosto permite antecipar uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro em 0,2% no terceiro trimestre de 2023.

O índice PMI da zona euro situou-se em 47 pontos em agosto, contra 48,6 no mês anterior, o seu pior resultado em 33 meses.

Estes dados levaram a uma queda do euro, que depois viria a recuperar algumas posições.

Divisas................hoje............terça-feira

Euro/dólar............1,0865................1,0850

Euro/libra............0,85391..............0,85205

Euro/iene.............157,15................158,14

Dólar/iene............144,63................145,75