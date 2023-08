Cristiano Ronaldo estreou-se por Portugal há 20 anos e já soma 200 jogos

A primeira vitória do Benfica no campeonato é um dos temas em destaque na imprensa de hoje, particularmente na desportiva. "David foi Golias", é a manchete d' O Jogo e "O grito do viking" a d'A Bola. Já o Record enfatiza a "Revolta do banco" dos encarnados, depois de Vlachodimoster sido afastado após discussão com Schmidt. O mesmo periódico dá destaque à estreia de Ronaldo com a camisola de Portugal, que aconteceu há 20 anos. O craque madeirense já soma 200 jogos

Veja os principais destaques da imprensa nacional deste domingo, 20 de Agosto:



Correio da Manhã

- "Vítimas do 'rei Ghob' processam Estado"

- "Benfica já voa na Liga"

- "Aumento de imigrantes ajuda a equilibrar contas públicas"

- "Homem mata irmão e fere mãe à facada"

- "Burlas com rendas ascendem a meio milhão"

Jornal de Notícias

- "Dragões faturam 40 milhões com Otávio no Al Nassr"

- "Corrida aos intermediários para baixar prestação mensal da casa"

- "Avante erguido com orgulho e expectativa sobre o líder"

- "As petições que chegam ao parlamento de A a Z"

- Aumenta a procura pelo aluguer de barcos no Douro"

- "Portugal só pesca um terço da quota disponível"

- "Recurso ao metro nos aeroportos bate recordes

Público

- "Mediterrâneo - o maior muro que a Europa ergueu"

- "Ter um chefe narcisista é ter a vida num inferno"

- "Vinte médicos e enfermeiras tiveram meia hora para salvar Simão"

- "Registo de trabalhadores domésticos triplica com Agenda do Trabalho Digno"

- "David Neres foi a solução para os problemas do Benfica"

- "A barragem do Pisão entrou em contra-relógio"

- "Equador - País vota hoje e referenda extração de petróleo"

- "'Bebés da pandemia' mostram atrasos na linguagem"

Diário de Notícias

- "Grupo de recrutamento é preciso para apoiar alunos estrangeiros"

- "Ana Gomes - Estamos com algum tempo de maioria absoluta e não vemos que esteja a fazer as reformas de fundo"

- "A tempestade que dois ministros não viram a instalar-se"

- "Jorge Vidas vs Sarina Wiegman. O que a filosofia de Cruyff une, a final do mundial separa"

- "Cinema - Imperadores índios e trans - cabe tudo na rentrée"

- "Prova de vida - Zeinal Bava"

- "Mulheres do meu país - Século XXI"

- "Hunter Biden: Na sombra do pai e do irmão"

- "Descer os 3500 Km do Amazonas foi a grande aventura da minha vida"

A Bola

- "O grito do viking"

- "Conceição dá murro na mesa"

- "Adeus Otávio"

- "Melhor Paulinho de sempre"

Record

- "Revolta do banco"

- "Ronaldo - 20 anos têm 200 jogos"

- "Sérgio revoltado com venda de Otávio"

- "Paulinho com melhor arranque na carreira"

O Jogo

- "David foi Golias"

- "Foi preciso fôlego para encher o balão"

- "Paulo Turra viu Luz brilhar"

- "Pantera segue insaciável"

- "Bronca do VAR sem protesto"

- "Lenda começou há duas décadas"

- "Otávio passageiro"