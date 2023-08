Autoridades gregas resgatam dezenas de imigrantes em pequenos barcos no mar Egeu

As autoridades gregas resgataram entre sexta-feira e hoje quase 100 migrantes em barcos insufláveis que tentavam chegar da Turquia às ilhas próximas do leste do mar Egeu, em quatro incidentes separados, disse a guarda costeira.

Nas últimas semanas, a Grécia assistiu a um aumento destas chegadas, principalmente em pequenos barcos fornecidos por traficantes.

Em comunicado, a guarda costeira detalhou que um barco patrulha localizou hoje 41 pessoas num barco à deriva junto à ilha de Lesbos.

Todos os ocupantes foram retirados com segurança e levados para um centro de acolhimento na ilha.

Após uma perseguição, uma patrulha da guarda costeira parou outra embarcação com 17 pessoas perto das ilhotas de Arkii, no leste do mar Egeu.

Os migrantes foram levados para a ilha de Patmos, mas um dos ocupantes foi preso por suspeita de pertencer a uma rede de traficantes.

Na sexta-feira, outro barco com 17 pessoas foi encontrado à deriva junto à ilha de Samos.

Um dos migrantes necessitou de tratamento médico, enquanto os restantes foram levados para um centro de acolhimento em Samos.

Outras 18 pessoas -- incluindo três crianças -- foram resgatadas de um segundo barco em Samos no final do dia.

As autoridades gregas atribuíram o aumento das chegadas em grande parte aos conflitos em África, que estão a aumentar a pressão sobre as principais rotas de contrabando para a Europa, e também a uma crescente indústria do mercado negro na Turquia, que produz barcos insufláveis de baixa qualidade.

As melhores condições de navegação no verão também contribuíram para o aumento dos números.

O Governo grego disse que não mudou a sua política de intercetação de barcos no mar, que reduziu significativamente a chegada de migrantes nos últimos anos.

Grupos de direitos humanos acusaram a Grécia de realizar deportações sumárias ilegais para a Turquia de pessoas que conseguiram chegar à costa grega, o que Atenas rejeita.

Segundo dados oficiais, até meados deste mês, havia quase 6.700 migrantes nos centros de acolhimento nas ilhas gregas, mais do dobro dos registos de agosto do ano passado.

Em julho, o Conselho da Europa pediu à Grécia que esclarecesse a atuação da guarda costeira durante o naufrágio de uma embarcação com migrantes que fez centenas de mortos em meados de junho no mar Mediterrâneo.

Na noite de 13 para 14 de junho, um barco de pesca deteriorado e sobrelotado, que tinha zarpado da Líbia, naufragou ao largo da costa grega. Transportava cerca de 750 pessoas, das quais apenas cerca de 100 sobreviveram ao naufrágio.

Apenas 82 corpos de migrantes foram recuperados.