Número de mortos em explosão na República Dominicana sobe para 25

O número de mortos associado à explosão de segunda-feira em San Cristóbal, cidade no sul da República Dominicana, aumentou para 25, informou hoje um responsável pela proteção civil no país, Delfin Antonio Rodríguez.

Em declarações ao canal de notícias SIN, o responsável adiantou terem sido identificados 25 corpos, a partir de informações do Serviço Nacional de Saúde dominicano.

No anterior ponto da situação, o Centro de Operações de Emergência do país localizado nas Caraíbas deu conta de 11 mortos e 59 feridos.

Delfin Antonio Rodriguez avançou também que o incêndio resultante da explosão na zona comercial de San Cristóbal está sob controle em 90%.

O presidente dominicano, Luis Abinader, já manifestou pesar pela explosão ocorrida às 15:10 locais de segunda-feira (18:10 de Lisboa), que desencadeou um incêndio e uma gigantesca coluna de fumo.

"É um acontecimento que chocou a todos nós, estamos muito chocados, muito tristes", disse, à margem de uma eucaristia decorrida hoje para homenagear as vítimas.

A cidade de San Cristóbal fica a menos de 30 quilómetros da capital dominicana, Santo Domingo, e é a sede da província com o mesmo nome, a quarta mais populosa do país, com quase 700 mil dos dez milhões de habitantes.