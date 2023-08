Portugueses eliminados do WTT Contender do Rio de Janeiro em ténis de mesa

Os mesatenistas portugueses Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo foram hoje eliminados do WTT Contender do Rio de Janeiro, ao perderam com o japonês Sora Matsushima, o eslovaco Yang Wang e o alemão Dang Qiu, respetivamente.

Nesta primeira rnda, Marcos Freitas, 22.º colocado do ranking mundial, foi o primeiro luso a competir hoje e cair de forma surpreendente, diante do japonês Sora Matsushima, menos cotado na hierarquia (134º), mas que conseguiu impor-se em quatro sets, por 11-7, 7-11, 11-4 e 11-9.

Já Tiago Apolónia (41.º) levou a decisão do encontro frente ao eslovaco Yang Wang (57.º) para o quinto parcial, depois de ter vencido o primeiro por 12-10, permitido a reviravolta ao opoente (11-9 e 11-8) e empatado o desafio no quarto set (11-8), antes de ser derrotado por 13-11.

Tal como Marcos Freitas, também João Geraldo (45.º) foi ultrapassado em quatro sets (12-10, 11-7, 9-11 e 12-10) pelo alemão Dang Qiu (13.º).