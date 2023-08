Marcelo rejeita preocupação e diz que Proteção Civil está preparada

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje não estar preocupado com a possibilidade de incêndios, considerando que a Proteção Civil está preparada.

Questionado se está preocupado com o risco de incêndios devido à quantidade de meios alocados à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a decorrer em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que não, justificando que a Proteção Civil dispõe de duas estruturas paralelas.

"Há uma estrutura para a jornada e há uma estrutura nacional para prevenir e responder àquilo que pode estar a ser, ou vir a ser, o [risco de incêndios]", salientou, em declarações aos jornalistas no Parque Eduardo VII, onde o chefe de Estado já se encontra para a celebração da Via Sacra.

"A Proteção Civil -- eu fui lá com o senhor ministro da Administração Interna [José Luís Carneiro] -- tem a estrutura preparada", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República referiu que o país tem registado "um verão anomalamente benigno", com dias mais frios e mais chuvosos do que habitualmente nesta altura do ano, não tendo havido ainda incêndios "muito significativos".

"Mas onde houve, eu acompanhei em contacto com os presidentes de Câmara, e a resposta de toda a máquina da Proteção Civil foi imediata e foi concentrada", considerou.

Marcelo Rebelo de Sousa notou que os meios de informação são hoje "muito mais sofisticados", apontando que "a ideia é reduzir o tempo de resposta".

O chefe de Estado realçou ainda que, este verão, "os meios aéreos intervieram de forma mais massiva, mais rápida, e praticamente não houve fogos muito significativos [...] que tivessem durado 48 horas até ao rescaldo".

A Proteção Civil alertou, na quinta-feira, para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, devido à previsão de aumento da temperatura, mantendo o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

"As condições meteorológicas que vamos ter nos próximos ditam-nos que qualquer pequena ocorrência poderá tornar-se numa grande ocorrência", disse secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, num 'briefing', na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC),em Oeiras.

Patrícia Gaspar adiantou na ocasião que haverá uma mudança no quadro meteorológico nos próximos dias com um aumento da temperatura e uma redução dos níveis de humidade.