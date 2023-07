Jornal mexicano diz que repórter foi encontrado morto

O jornal nacional mexicano La Jornada revelou no sábado que o seu repórter da equipa do estado de Nayarit, na costa do Pacífico, foi encontrado morto.

O La Jornada informou que o corpo do jornalista Luis Martín Sánchez Iñiguez foi encontrado na periferia da capital do estado, Tepic.

A procuradoria de Nayarit tinha dado Sánchez Iñiguez, de 59 anos, como desaparecido desde quarta-feira e fez um apelo para encontrá-lo, mas o gabinete não confirmou no imediato a identificação do corpo.

A mulher do jornalista relatou o desaparecimento do marido, de um computador e do seu telemóvel.

Sánchez Iñiguez foi visto pela última vez em Xalisco, uma cidade de Nayarit que há muito está ligada ao contrabando de heroína e ópio.

Este será pelo menos o segundo jornalista morto no México este ano.

Em fevereiro, o repórter fotográfico José Ramiro Araujo foi esfaqueado e espancado até a morte no estado de Baja California, na fronteira com o norte do México.

Mais tarde, a polícia prendeu dois jovens numa praia perto do local do ataque, que disseram ter uma faca e manchas de sangue nas roupas. Os suspeitos vão responder pelos crimes de homicídio e roubo.

O ano de 2022 foi um dos mais mortíferos para os trabalhadores dos media mexicanos, com 15 mortos.