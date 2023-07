Pelo menos um detido em operação no Brasil sobre atentado terrorista frustrado

A Polícia Federal (PF) brasileira realizou hoje uma operação contra supostos financiadores do atentado terrorista frustrado em 24 de dezembro de 2022, nas proximidades do aeroporto de Brasília, e deteve pelo menos um dos suspeitos.

"Ele foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo", lê-se na nota divulgada pelas autoridades brasileiras.

De acordo com um comunicado da PF, a chamada operação Embarque Negado também busca estabelecer as ligações dos investigados a uma invasão do aeroporto em 02 e 08 de dezembro, dias antes do atentado frustrado na véspera de Natal.

A ação policial cumpre seis mandados de busca e apreensão nos estados do Pará (norte), Mato Grosso (oeste) e no Distrito Federal (centro).

Os suspeitos estão a ser investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, atentado contra a segurança pública e associação criminosa informou a PF.

Um dos autores do crime, George Washington de Oliveira Sousa, foi preso dias depois dos acontecimentos e já foi condenado a nove anos de prisão após confessar o seu envolvimento no atentado frustrado.

Oliveira Sousa, de 55 anos, confessou às autoridades que colocou uma bomba num camião, que mais tarde foi descoberta e desarmada pelas autoridades no aeroporto de Brasília, para onde o veículo se dirigia com 63 mil litros de parafina em 24 de dezembro.

O empresário, que tinha um arsenal apreendido na sua residência, admitiu também que preparou o engenho em cumplicidade com outros ativistas de extrema-direita que apoiam o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

A polícia já identificou pelo menos dois. Um deles, Alan Diego Rodrigues, também foi preso e condenado a cinco anos, e o outro, o jornalista pró-Bolsonaro Wellington Macedo, continua foragido.