Moscovo garante ter bombardeado bases militares e de mercenários

A Rússia anunciou hoje ter realizado "um bombardeamento concentrado" contra "locais de destacamento temporário" de militares ucranianos e de "mercenários estrangeiros" em Lviv.

O Ministério da Defesa da Rússia indicou que as Forças Armadas da Federação Russa realizaram na noite de quarta-feira um "bombardeamento concentrado com armas de longo alcance e de alta precisão disparadas do mar contra locais de implantação temporária de pessoal das Forças Armadas da Ucrânia e de mercenários estrangeiros".

O Ministério acrescentou que entre os alvos atacados estavam "locais de armazenamento para veículos blindados de fabricação ocidental", sublinhando que "todos os alvos designados foram atingidos".

As autoridades russas recusaram comentar as acusações de Kiev sobre a morte de civis no ataque, que provocou mais de 35 feridos, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu "uma resposta enérgica" a Moscovo por causa deste ataque.

O Ministério da Defesa da Rússia apontou que cerca de 165 soldados ucranianos morreram em combates nas últimas horas na província de Donetsk, aos quais se somam outros 130 soldados ucranianos que morreram nos confrontos na província de Kherson.