Turquia exige à Suécia proibição de protestos do PKK para entrar na NATO

O presidente turco disse hoje ao secretário-geral da NATO que a Suécia tem de impedir os protestos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no seu território para obter a aprovação de Ancara para entrar na organização.

De acordo com uma nota da presidência turca, numa chamada telefónica, Recep Tayyip Erdogan disse a Jens Stoltenberg que a Turquia tem uma atitude construtiva, mas que as alterações da Suécia às leis anti-terrorismo para satisfazer as exigências de Ancara são "insignificantes", enquanto os apoiantes do PKK continuarem a manifestar-se livremente no país.

O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia, Suécia e União Europeia.

A Turquia, juntamente com a Hungria, é o último país a bloquear a adesão da Suécia à Aliança Atlântica, acusando-a de uma atitude laxista em relação ao PKK, a guerrilha curda que atua na Turquia.