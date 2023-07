Primeiro-ministro diz que Presidente da República está optimista e bem-disposto

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje aos jornalistas que esteve ao telefone com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que este se encontrava otimista, bem-disposto e com sentido de humor, mas ainda no hospital.

"Felizmente, a boa notícia, é que liguei agora para o chefe da casa civil e quem me atendeu foi o próprio Presidente da República. Está bem-disposto, mas ainda está no hospital", começou por dizer António Costa.

No final de uma visita a uma fábrica em Nelas, distrito de Viseu, no âmbito do programa "Agenda Mais Crescimento", o chefe do Governo adiantou que "está a fazer exames, mas está muito otimista de que irá poder sair ainda hoje ao fim do dia".

"Foi ele a atender o telefone, bastante bem disposto, espero que não tenha passado de um susto", acrescentou o primeiro-ministro que disse que foi alertado pela ministra da Ciência, que se encontrava ao lado do Presidente da República, para o problema de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa.

Em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro disse que se "deve confiar no Serviço Nacional de Saúde e na competência dos médicos" para decidir se o chefe de Estado regressa ou não a casa ainda hoje.

"Foi uma coisa súbita que pode ter sido devido a vários fatores, não nos vamos por a adivinhar, os médicos seguramente explicarão, mas ele estava muito tranquilo, bem-disposto e com sentido de humor, não me parece que seja nada de preocupante", afirmou.

Questionado sobre algum conselho para o chefe de Estado, como o descanso, António Costa afirmou que "é um conselho inútil para o Presidente da República, para abrandar, porque isso não faz parte do seu estado vital".

"Há pessoas que ganham energia em andamento, é como os motores e o Presidente da República é, manifestamente, um caso" desses, acrescentou.

António Costa reforçou que Marcelo Rebelo de Sousa "atendeu o telefone, estava muito bem-disposto, com bom sentido de humor e com muita esperança que rapidamente possa sair do hospital".

"Não me pareceu que estivesse preocupado com o seu próprio estado de saúde e seguramente os médicos também não o apoquentaram. [...] Não sou eu que vou estragar o otimismo do Presidente da República, no acordo que temos, o otimista sou eu e não o Presidente da República, se ele está otimista, não sou eu que vou estragar", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa sofreu hoje uma indisposição, no fim de uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Almada, que não constava da sua agenda enviada à comunicação social.

Nesta visita, estava acompanhado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

O Presidente da República foi levado para o Hospital de Santa Cruz por precaução, onde ainda se encontra a fazer exames.