Chega reúne hoje Conselho Nacional em Azeitão

O Chega reúne hoje o seu 15.º Conselho Nacional para aprovar o regulamento eleitoral interno do partido e as regras de funcionamento da estrutura que representa os jovens.

O órgão máximo do partido entre convenções vai reunir-se durante a tarde num hotel em Azeitão (concelho e distrito de Setúbal).

Na ordem de trabalhos desta reunião ordinária consta a "discussão e aprovação do regulamento eleitoral aplicável aos vários órgãos do partido", bem como a "discussão e votação do regulamento interno da Juventude do Chega".

Em declarações à Lusa, Pedro Pinto, adjunto da Direção Nacional com a pasta da secretaria-geral, indicou que os conselheiros nacionais vão fazer também "um balanço do ano legislativo e do ano do partido".

Questionado se essa reflexão vai abranger a decisão do Tribunal Constitucional que declarou inválida a convocatória da V Convenção Nacional do Chega e consequentemente deixa sem efeitos a eleições dos órgãos do partido, o também líder parlamentar indicou que esse assunto pode ser abordado no Conselho Nacional "se os conselheiros decidirem falar nisso", mas "não é um assunto que esteja em cima da mesa".