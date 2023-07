Apostador português ganha 110 mil euros no Euromilhões

Ninguém acertou em cheio nos cinco números e nas duas estrelas do Euromilhões, pelo que o 'jackpot' sobe para 71 milhões de euros. Além do primeiro prémio, que ficou por atribuir, também não 'calhou' a sorte do segundo prémio a nenhum apostador na Europa.

Ainda assim há boas notícias para alguém que, em Portugal, decidiu apostar, uma vez que meteu ao bolso cerca de 110 mil euros, valor alusivo ao 3.º prémio. Outros oito, no estrangeiro, também conquistam o mesmo valor.

Resultado do escrutínio do Euromilhões.



Conheça a chave que vale 63 milhões de euros Esta sexta-feira, a sorte andou novamente à roda e ditou nova chave que pode valer um 'jackpot' na ordem dos 63 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.