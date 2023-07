Cerca de uma centena de membros de grupo terrorista islâmico mortos na Somália

Cerca de uma centena de elementos do grupo terrorista islâmico Al Shabaab foram na sexta-feira mortos pelo exército somali em operações na região central do país, anunciou ontem o Ministério da Informação da Somália.

Segundo a agência Europa Press, que cita o vice-ministro da Informação, Abdirahman Yusuf al Adala, a ofensiva teve como alvo um grande grupo de milicianos que estavam a reagrupar-se na zona para lançar ataques contra militares e civis.

Sete veículos pertencentes à organização foram também destruídos no ataque, de acordo com o vice-ministro, em declarações reproduzidas no portal de notícias somali Hiraan On Line.

Estas operações fazem parte da segunda fase da "guerra total" declarada pelo Presidente somali, Hassan Shaykh Mohamud, contra aquele grupo terrorista, ligado à Al-Qaida e considerado um dos mais violentos do continente africano.