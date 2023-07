Papa pede aos jovens que visitem avós ou idosos sós antes da ida para Lisboa

O Papa Francisco pediu hoje aos jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre de 01 a 06 de agosto, que antes de partirem para Lisboa visitem os seus avós ou um idoso que esteja sozinho.

"A vocês, jovens que partem para Lisboa 2023 ou que vão experienciar a JMJ nos seus locais de origem, queria dizer-lhes: antes de partirem de viagem, visitem os vossos avós ou um idoso que esteja sozinho. A vossa oração protegê-los-á e levarão no coração a bênção desse encontro", escreveu o Papa Francisco na sua conta de Twitter.

O Papa chega à capital portuguesa na quarta-feira para participar neste evento católico, onde são esperadas mais de um milhão de pessoas, o quarto do seu pontificado, após os realizados no Brasil, Cracóvia e Panamá.

Esta é a 42.ª viagem internacional do Papa Francisco, que em 10 anos de pontificado já visitou 60 países. O Papa esteve em Portugal em 2017, quando se assinalou o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima.

Numa recente mensagem de vídeo, Francisco disse que deseja ver em Lisboa "uma semente do mundo no futuro", ou seja, "um mundo onde o amor está no centro", onde todos se possam "sentir irmãs e irmãos".

"Estamos em guerra, necessitamos de outra coisa. Um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho", referiu, prosseguindo: "Um mundo com alegria, porque nós, cristãos, se não tivermos alegria, não somos credíveis, ninguém acredita em nós", concluiu.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.