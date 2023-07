Cão de Joe Biden já mordeu membros do Serviço Secreto pelo menos 10 vezes

O cão Commander, do presidente dos EUA, Joe Biden, já mordeu membros do Serviço Secreto, encarregado da proteção presidencial, pelo menos 10 vezes, entre outubro de 2022 e janeiro, segundo registos do Departamento de Segurança Interna.

A informação foi divulgada pelo grupo conservador Observador Judicial, na terça-feira, depois de ter tido acesso a cerca de 200 páginas de registos do Serviço Secreto.

A Casa Branca e o Serviço Secreto minimizaram hoje a situação.

Biden recebeu o Commander em dezembro de 2021, uma oferta do seu irmão James.

Outro cão de Biden, chamado Major, também pastor alemão, foi enviado para casa de amigos, no Estado do Delaware, depois de incidentes similares com membros do Serviço Secreto e funcionários da Casa Branca.

A família também tem um gato, chamado Willow.