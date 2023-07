Dois pilotos morreram na queda do avião que combatia incêndio em ilha da Grécia central

Os dois pilotos do avião cisterna Canadair, que se despenhou hoje enquanto participava no combate aos incêndios na ilha grega de Eubeia, morreram na sequência do acidente, adiantou o Ministério da Defesa da Grécia.

O acidente ocorreu enquanto centenas de bombeiros e pelo menos quatro aviões lutavam contra as chamas nesta ilha perto de Atenas e numa altura em que a Grécia enfrenta temperaturas elevadas há dez dias.

A televisão pública ERT registou e divulgou imagens do avião a despenhar-se após lançar água sobre uma frente de fogo, a que se seguiu uma grande explosão.

Numa outra imagem, difundida pela televisão privada Open, podem ver-se destroços do avião no local do sinistro, rodeados de intenso fumo.

Enquanto as imagens de florestas e vegetação carbonizadas chocam toda a Grécia, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis alertou que os combates os incêndios permanecem difíceis.

"Estamos a viver as repercussões da crise climática. Temos um verão difícil pela frente", alertou o governante, durante um Conselho de Ministros dedicado a estes incêndios.

Em Atenas, os termómetros devem chegar a 41 graus Celsius e, no centro do país, a 44 graus Celsius, segundo a previsão da agência meteorológica nacional (EMY) grega.

Estas temperaturas muito elevadas, que surgem após um fim de semana de calor intenso, vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até cinco graus Celsius a partir de quinta-feira, segundo a mesma fonte.

A Grécia está a passar por uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, de acordo com especialistas do EMY. Sem atingir o recorde histórico nacional de 48 graus Celsius, a temperatura chegou a 46,4 graus Celsius em Gythio, na península do Peloponeso (sul), no domingo.

Na linha de frente dos incêndios, que duram há mais de uma semana no país, os bombeiros ainda trabalham nas ilhas de Rodes, no mar Egeu (sudeste), Corfu, no mar Jónico (noroeste) e em Eubeia, uma grande ilha a leste de Atenas.

Estes incêndios florestais, alimentados por fortes ventos, já destruíram milhares de hectares de floresta e vegetação, até ao momento sem causar vítimas.

Em Eubeia, Rodes e Corfu, onde ocorreram operações de retirada de pessoas sem precedentes no fim de semana passado, centenas de bombeiros apoiados por helicópteros e aviões tentam conter o incêndio pelo oitavo dia consecutivo, segundo os bombeiros.

Um apelo da Proteção Civil grega para evacuar uma localidade foi emitido durante a noite de segunda-feira para hoje, nesta ilha perto de Atenas, cuja parte norte foi devastada há dois anos por violentos incêndios.

Uma quarta frente de incêndio preocupa os bombeiros perto de Aigio, uma cidade no oeste do Peloponeso.

Muitas regiões do país permanecem hoje "em alerta vermelho", ou seja, em "extremo perigo" de incêndios florestais enquanto sopram ventos de até 40 quilómetros por hora no mar Egeu.