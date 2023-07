Sismo de magnitude 5,5 registado ao largo da Indonésia e de Timor-Leste

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter foi hoje registado ao largo do sul da Indonésia e do leste de Timor-Leste, sem que as autoridades tenham conhecimento de vítimas ou danos materiais.

O epicentro situou-se a 54 quilómetros (km) da cidade timorense de Pante Macassar, onde vivem cerca de 12 mil pessoas.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 88,6 km abaixo do fundo do mar, informou o Serviço Geológico dos EUA, que mede a atividade sísmica em todo o mundo.

O Serviço Geológico da Indonésia avaliou em 6 a magnitude do sismo, afirmando não existir risco de tsunami.

A ilha de Timor-Leste está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada.