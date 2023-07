Pelo menos 15 mortos e 19 desaparecidos em naufrágio de ferry na Indonésia

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje e 19 estão desaparecidas no naufrágio de um ferry, ao largo da ilha indonésia das Celebes, disseram as autoridades locais.

O ferry afundou-se com 40 pessoas a bordo, depois da meia-noite (18:00 de domingo em Lisboa), de acordo com um comunicado da agência de busca e salvamento indonésia.

Seis pessoas foram socorridas e transportadas para o hospital para tratamento, estando a decorrer um inquérito sobre a causa do naufrágio.

"Até ao momento, 19 pessoas continuam a ser procuradas", declarou, na mesma nota, Muhamad Arafah, responsável da agência de busca e salvamento de Kendari, no sudeste das Celebes.

"As buscas estão a ser feitas por duas equipas. A primeira vai mergulhar no local do acidente. A segunda vai procurar à superfície em redor do local do acidente", indicou.

Na Indonésia, é habitual o número real de passageiros de uma embarcação ser diferente do registo oficial de bordo.

Os acidentes marítimos são frequentes neste arquipélago com mais de 17 mil ilhas, no Sudeste Asiático, onde estes meios de transporte são comuns, apesar de normas de segurança insuficientes e pouco fiscalizadas.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram no naufrágio de um ferry nas águas de um dos lagos mais profundos do mundo, em Samatra.

Em maio do ano passado, um ferry com mais de 800 pessoas a bordo encalhou em águas pouco profundas, ao largo da província de Nusa Tenggara oriental, onde ficou bloqueado durante dois dias, antes de voltar a flutuar. O acidente não causou feridos.