Seis migrantes morrem afogados ao largo de Marrocos

Seis migrantes morreram afogados na sexta-feira durante uma tentativa de cruzar a costa da província de Nador, no norte do Marrocos, anunciaram hoje as autoridades locais.

Cerca de 54 migrantes, incluindo um cidadão tunisino, tentaram nadar até um pequeno barco pneumático que estava junto à praia de El Kallat, no município de Iaazzanene, em frente a Espanha, adiantou a mesma fonte à agência France-Presse.

O mar agitado e a incapacidade de manobra da embarcação depois de encalhar nas rochas resultaram no afogamento de seis passageiros, enquanto os outros 48 conseguiram chegar à costa, acrescentou.

As autoridades locais, agentes da Proteção Civil e equipas médicas prestaram os primeiros socorros aos sobreviventes e recuperaram os corpos, tendo sido aberta uma investigação a este caso.

As travessias a partir da costa norte de Marrocos rumo a Espanha são muitas vezes feitas em barcos de borracha ultrarrápidos, que também são usados para operações de tráfico de droga.

As tentativas de migração da costa do noroeste de África e das costas de Marrocos e do Sara Ocidental para a Europa têm vindo a aumentar desde o início de junho.

A marinha marroquina anunciou esta semana ter resgatado quase 900 migrantes irregulares durante o período de 10 a 17 de julho, a maioria de origem subsariana.