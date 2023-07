Vinda de Montenegro à Madeira em destaque na imprensa nacional

A vinda do presidente do PSD, Luís Montenegro, à Madeira está em destaque, esta terça-feira, na imprensa nacional, nomeadamente no Diário de Notícias. O matutino escreve na capa que o social-democrata criticou o governo na Saúde, mas o presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, preferiu não o fazer.

Saiba que outros assuntos estão em destaque na imprensa nacional:

Diário de Notícias:

- "Juro mais baixo faz cair 70% procura por certificados de aforro"

- "Mundial de prata - Diogo Ribeiro volta a fazer história na natação"

- "Espanha - Feijóo alerta para bloqueio, mas Sánchez descarta nova ida às urnas"

- "'Resultados criam incerteza, insegurança e ingovernabilidade' - Jornalista e especialista em informação espanhola e internacional, Javier Fernández Arribas, analisa a situação política pós-eleições no país vizinho"

- "Paulo Vizeu Pinheiro: 'Serviços de informações são a nossa vanguarda de segurança interna'"

- "Extinção do SEF - Esquerda contesta nomeações para direção da nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo"

- "Brasil - Lula atrai aliados e eleitores de Bolsonaro, os 'Bolsolulistas'"

- "Deana Barroqueiro: 'Bem-pensantes querem reduzir Descobrimentos à escravatura', diz escritora luso-americana"

Correio da manhã:

- "Tese de homicídio a pedido não vingou. 'Lucas desistiu mas vocês mataram-no'"

- "Juiz condena jovens 'como gente grande. Por agora ficam em liberdade"

- "Milionários [Armando Pereira e Hernâni Antunes] ficam presos em casa sem pulseira eletrónica no 'caso Altice'"

- "Adeptos empurram Félix para o Benfica"

- Endividamento. Cada Português deve em média 77 mil euros ao banco"

- "Sporting confiante. Leão vai atrás de Zanoli"

Público:

- "Governo quer banca a oferecer taxa fixa a quem já tem crédito à habitação [entrevista Ministro das Finanças]"

- "OE dará prioridade central às famílias das classes médias"

- "Professores? 'Temos que tratar todos de forma equitativa'"

- "Drogas - Há muito mais do que heroína nos resíduos das seringas usadas"

- "Ferrovia - CP ignora plano espanhol para trazer comboios até Évora"

- "Eleições em Espanha - Independentismo catalão pode ser a chave para manter Sánchez no poder"

- "Justiça - Altice: ex-dono e empresário de Braga ficam presos em casa"

- "Richard Zimler: 'É quase impossível uma troca séria de ideias no Facebook'"

- "Natação - Diogo Ribeiro ganha prata para a História nos Mundiais do Japão"

Jornal de Notícias:

- "Estrangeiros fazem crescer inscrições de alunos nas escolas"

- "Artistas não desarmam pelo Stop"

- "Mundiais de Natação - Diogo Ribeiro, estreia de prata"

- "Champions - Braga enfrenta equipa sensação da Sérvia"

- "Liga - Conversas com VAR divulgadas com objetivo pedagógico"

- "Carlos Alexandre manda para domiciliária arguidos da Altice"

- "Futuro de Espanha nas mãos do Juntos pela Catalunha"

- "Saúde - Greve dos médicos afeta 70 mil consultas"

- "Cultura - Mais críticas à gestão municipal dos museus"

- "Grécia - Incêndios obrigam a evacuar 17 localidades"

Inevitável:

- "impressionante - Entrevista a João Goulão, diretor-geral do SIDAC: 'Se não se fizer nada, o Casal Ventoso vai regressar em força'"

- "Operação Picoas. Carlos Alexandre não aceita pedido do MP - Armando Pereira e Hernâni Antunes ficam em prisão domiciliária nas suas luxuosas mansões"

Negócios:

- "Plano para aliviar Portela derrapa para setembro"

- "Entrevista José de Mello: 'Tenho dificuldade em antever o que vai acontecer' aos preços do azeite"

- "Tribunal Europeu avalia adicional sobre a banca"

- "Mota-Engil bate Yilport na corrida a porto da Nigéria"

- "Novo presidente da Anacom só após regresso de deputados ao Parlamento"

- "Instituições financeiras em vantagem na guerra pela poupança"

A Bola:

- "Diogo Ribeiro ganha prata nos mundiais de natação"

- "Histórico"

- "'Orgulho enorme' diz Rui Costa"

- "Benfica. Neres diz não ao Zenit"

- "Sporting. Todos querem ver Gyokeres"

- "FC Porto. Nico González e Alan Varela até ao final da semana"

Record:

- "Benfica não larga Félix"

- "Sporting. Ingleses preparam oferta. Bournemouth ataca Chermiti"

- "SAD [do Sporting] exige 20 mil euros"

- "Lesão muscular. Evanilson volta a parar"

- "Diogo Ribeiro faz história"

O Jogo:

- "Diogo ribeiro como peixe no mundial [de natação]"

- ´Queremos todos os títulos'"

- "Navarro. As primeira impressões do goleador, que estava ansiosos por ingressar no FC Porto"

- "Benfica. Veríssimo emprestado. Tomás Araújo renovado"

- "Sporting. Quarto clube europeu que mais faturou neste mercado"

- "Braga. Vice-Campeão sérvio no caminho"